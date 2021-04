Garamendi dice que si no se compensa el IPC negativo habrá que buscar otro mecanismo que dé sostenibilidad

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado que no sabe si van a retirar, o no, la compensación cuando haya IPC negativo, pero que si no siguen adelante con este mecanismo, "tendrán que plantear otro asunto para arreglar el problema".

"El ministro había hecho un planteamiento respecto a la sostenibilidad conforme al crecimiento de las pensiones con el IPC, pero con una compensación en tres años para buscar el equilibrio. Parece que pueden buscar otra medida, pero lo que es cierto es que la sostenibilidad es la que nos está pidiendo Europa", ha apuntado Garamendi en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

De hecho, ha resaltado que Europa está pidiendo a España que debe solucionar el problema de las pensiones desde el punto de vista de que sean justas, pero también sostenibles, para recibir los fondos.

"La Seguridad Social tiene un déficit importantísimo anual y la realidad es que si esto lo pide Europa, es un tema que lo tenemos que arreglar, al igual que ver cómo la gente tiene una pensión digna. Ahí está el juego encima de la mesa", ha dicho el presidente de la patronal, que ha afirmado que los empresarios, cuando están en la mesa de negociación, "no suelen salir a la calle al momento siguiente a decir lo que han conseguido".

Garamendi ha puesto de relieve que la mesa todavía se encuentra "en plena negociación" y que esto "es muy largo". Asimismo, ha destacado que se debe contar también con el Pacto de Toledo, "que es clave". "No es un tema solo nuestro, sino de todos los españoles. Los partidos tienen mucho que decir y posiblemente este es uno de los temas más complicados que tenemos encima de la mesa, donde el Pacto de Toledo es fundamental para sacarlo adelante", ha añadido.