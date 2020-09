Garamendi dice estar más cerca de sindicatos que del Gobierno en los ERTE y pide datos "reales" de su coste

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que los empresarios se encuentran más cerca de la postura sindical que de la del Gobierno en la negociación sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Durante su intervención en la Junta Directiva de CEOE y en presencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, Garamendi ha vuelto a reclamar al Gobierno datos "objetivos" sobre lo que están costando los ERTE porque sospecha que son "muy inferiores" a los que se están ofreciendo públicamente.

"Necesitamos datos objetivos para hablar de los ERTE porque tenemos dudas muy serias de que los datos que nos está transmitiendo el Ministerio de la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido, no nos los dan y creo que tenemos derecho a saber cuánto son las prestaciones y cuánto son las exoneraciones", ha apuntado Garamendi.

En esta línea, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha señalado en un tuit que 800.000 trabajadores en ERTE con prestación y exoneración de cuotas suponen un coste mensual de unos 1.200 millones de euros, frente a las cifras de entre 4.000 y 5.000 millones de euros que se están ofreciendo desde el Gobierno. "¿Qué se está computando ahí"?, se ha preguntado Amor.

Durante su intervención en la Junta, el dirigente empresarial ha advertido además al Gobierno de que esto "no es una claudicación" y que "por apretar" no se van a conseguir acuerdos. "Nosotros somos pactistas, queremos trabajar por nuestro país y la mejor manera de apoyar a nuestro país es apoyar a las empresas españolas", ha dicho Garamendi, que ha añadido que "es difícil llegar a un acuerdo el día 15 cuando te dan los papeles el 14".

Asimismo, Garamendi ha asegurado que la CEOE no dejará a nadie atrás en la negociación de los ERTE y que "no abandonará a ninguna empresa, especialmente de sectores que estén cerrados por causa de la pandemia. "Tenemos claro que no vamos a abandonar a nuestros colegas que lo estén pasando mal", ha subrayado.