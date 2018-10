Garamendi (Cepyme) pide que el alza de pensiones no se condicione solo al IPC

PRESUPUESTOS 2019

El presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Antonio Garamendi, ha pedido que la subida de las pensiones no se condicione solo al IPC, que "tiene su peligro", y ha instado a tener en cuenta otras variables, como el crecimiento económico.,Durante la presentación del proyecto CEPYME500, Garamendi ha asegurado, en declaraciones a la prensa, que el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno y Podemos "no suena muy bien", principalmente porque no atiende a los acuerdos pact