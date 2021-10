Garamendi (CEOE): "no voy a entrar en si quiero más a papá o a mamá"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que no va a entrar "al juego de si quiero más a papá o a mamá" en alusión a la polémica entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la reforma laboral.

En su intervención en el foro NEF Online, Garamendi ha señalado que la CEOE habla con el Gobierno y esto es "como la familia te toca la que te toca".

"El Gobierno es un órgano colegiado con una presidencia (...) no voy a entrar en el juego de si quiero a papá o mamá", ha añadido Garamendi, que ha recordado que han llegado a acuerdos con Calviño, Díaz o Escrivá (ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis) con el que "hemos tenido muchas peleas y sonoras".

"Nosotros no vamos a entrar ahí", ha zanjado Garamendi, que ha pedido que los debates se hagan en la mesa de diálogo social donde, ha subrayado, la CEOE "no tiene derecho a veto" pero sí a decir "lo que no les gusta" libremente.