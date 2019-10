Garamendi (CEOE), sobre Cataluña: "No se deja trabajar libremente"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que lo que está convocado este viernes en Cataluña sea una huelga y ha afirmado que mucha gente está parando "porque no tienen capacidad de trabajar, porque no se les deja trabajar libremente".

En declaraciones en Antena 3, Garamendi ha pedido a la Generalitat que vele para dar "orden y paz" así como para que se respete el derecho a trabajar y ha expresado su tristeza por la imagen que se está proyectando de Cataluña.

"No tiene sentido que se llame huelga a algo que no es", ha subrayado Garamendi, quien ha señalado a los problemas de transporte y a que "mucha gente está parando porque no tienen capacidad de trabajar pero porque no se les deja trabajar libremente".

"Hay un derecho al trabajo que se debe respetar", ha reclamado Garamendi y ha insistido en que esa responsabilidad recae en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empezando por los Mossos.

"Es la propia Generalitat la que tiene la responsabilidad de que se respete el derecho a trabajar", ha remachado el presidente de la CEOE.

Este viernes está convocada una huelga general en Cataluña por los sindicatos independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC).