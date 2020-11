Garamendi (CEOE) pedirá al Gobierno exenciones para las empresas del 100% porque "están ahogadas"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que exigirá al Gobierno exenciones del 100% en las cotizaciones de las empresas porque "están ahogadas" y ha subrayado dar prioridad a sectores como "bares, comercios y pequeñas empresas" que están "hasta arriba" por las consecuencias de la pandemia.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Garamendi ha defendido que el planteamiento de los ERTE en el sector servicios, en lo que se refiere a la prestación para los trabajadores, está "bien planteado". Sin embargo, ha aclarado que espera reunirse la próxima semana con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quienes les reclamará que las exenciones para las empresas sean del 100%.

"No pueden llegar ni a pagar ni el 30% de la seguridad social", ha explicado, para después anunciar que también reclamará al Ejecutivo que se puedan renovar los préstamos ICO porque ve difícil devolver los créditos "de aquí a marzo". "Si queremos que crezca la economía, necesitamos respirar", ha dicho.

Sobre los presupuestos, el presidente de CEOE ha reiterado que "no es el momento de subidas de impuestos" como plantea el Gobierno pues, a su juicio, se trata de subidas "cosméticas" a grandes tributos "que no recaudan", por lo que ha emplazado en un futuro a aplicar una reforma "más integral" que sea "eficiente" y no sólo para "cierto electorado".

No obstante, ha defendido que las cuentas pública deben aprobarse "por un año" y ha señalado no entender una subida salarial "genérica. "Es el momento de la subida salarial a los servicios esenciales", ha apuntado Garamendi, quien ha incidido en que un "crecimiento del gasto estructural" puede "generar problemas" en el futuro.