Garamendi (CEOE) asegura que en 2019 se hicieron sólo 30 despidos por bajas acumuladas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que el año pasado se hicieron sólo 30 despidos por acumulación de faltas de asistencia justificadas, por lo que ha considerado "exagerado" e "injusto" que el planteamiento que se ha hecho haya sido el de culpar a los empresarios de esta situación.

Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación, respondía así al ser preguntado por la aprobación en el Consejo de Ministros de la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 52.d, que sitúa la acumulación de faltas de asistencia justificadas como causa objetiva de despido.

"Lo que no es justo es que se haya puesto en el punto de mira a los empresarios, especialmente a los pequeños, diciendo que no tenemos ninguna sensibilidad", ha criticado Garamendi, que ha añadido que esta "misma sensibilidad" es la que han demostrado los sindicatos al no plantear eliminar esta causa durante los 40 años que lleva vigente.

"Este artículo llevaba 40 años (...) y como consecuencia de una sentencia todo el mundo ha cogido el banderín de decir que era un problema. Nosotros no decimos que no hubiera que mirarlo (...) pero los sindicatos tendrán alguna responsabilidad cuando llevan 40 años sin decir nada", ha apuntado el presidente de la CEOE.

Garamendi ha recordado que la supresión de este artículo, que entrará en vigor mañana, no ha sido un tema de diálogo social, sino una decisión que ha tomado el Gobierno, al tiempo que considera que no tendrá mucho impacto, pues apenas se ha utilizado el '52.d' para despedir trabajadores.

Con independencia de ello, para el presidente de la CEOE es necesario vigilar el absentismo laboral porque hay medios para poder mejorar esta situación. "Nosotros queremos hablar claramente del absentismo profesional, porque hay sectores donde ha crecido", ha agregado.