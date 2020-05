Garamendi asegura que no se puede dejar a nadie atrás, pero que la renta básica debería haber sido coyuntural

Afirma que tener un país "subvencionado" puede provocar problemas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reconocido que no se puede dejar a nadie atrás, sobre todo a la gente más vulnerable, en la recuperación tras el coronavirus, pero que la renta básica debería haber sido una medida "coyuntural" por la pandemia.

Así lo ha señalado durante un encuentro telemático con la APD, donde ha dejado claro que los empresarios siempre estarán presentes en la política social para ayudar a la gente, que no se oponen a una renta básica y que la patronal hubiese dado el visto bueno a un planteamiento coyuntural.

"No se puede quedar nadie atrás, todos sabemos que hay gente que lo está pasando mal y que de aquí a diciembre se debería haber planteado ya un mecanismo para que la gente no lo pasara mal", ha añadido.

DEBATE EN EL DIÁLOGO SOCIAL O EL PACTO DE TOLEDO

No obstante, ha dicho que no entiende que se haya planteado una medida estructural en pleno estado de alarma y que es algo que debería haber ido al diálogo social o incluso al Pacto de Toledo, donde se podría haber trabajado de alguna manera.

"Creo que habría que haberlo trabajado con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para estudiar de una forma real cómo debiera de funcionar, pero que se haga dentro del estado de alarma un planteamiento estructural nos parece no adecuado. Habría que haber esperando a que ver lo que pasaba", ha remarcado, tras decir que la renta básica "no ha estado en el diálogo social".

También ha remarcado que no tendrá ningún sentido esta ayuda si no tiene un recorrido hacia la empleabilidad. "No podemos montar un país subvencionado, porque si no, tenemos un problema real", ha dejado claro.