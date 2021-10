Garamendi advierte que CEOE puede decir no en negociación de reforma laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles de que los empresarios pueden decir "no" en la negociación de la reforma laboral, que a su juicio no debe ser una "trágala", si bien ha mostrado disposición a trabajar en ello.

Así lo ha señalado Garamendi durante su intervención en los XVIII Premios Empresariales de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) celebrados este miércoles en Toledo.

Garamendi ha reivindicado que además de abordar la temporalidad y el paro juvenil, tal y como ha pedido Europa, también se hable de otros asuntos como la formación, pero en todo caso que se hable "de lo que Europa quiere hablar y no de política".

Con todo, ha asegurado que la CEOE negociará con "independencia" e intentará llegar a acuerdos, pero ha insistido en que "si tenemos que decir que no, también lo diremos" y ha confiado en que si no sale adelante este asunto, la culpa no sea de los empresarios.

Asimismo, el presidente de los empresarios españoles ha hecho referencia a la llegada de los fondos europeos para la recuperación, de los que ha dicho que no le gusta que sean "un producto de frustración", en el sentido de que la gran mayoría se van a ejecutar a través de licitaciones y concursos públicos.

En este punto, Garamendi ha aseverado que para los empresarios "son más importantes las reformas o lo que se hace con esas reformas que los propios fondos europeos".

Aún así, ha incidido en que la CEOE seguirá trabajando con "sentido de Estado" porque "queremos a nuestro país" y que los empresarios seguirán sentados en las mesas de negociación pero con capacidad de decir que no, ha reiterado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cueva, ha hecho también hincapié en los fondos europeos, de los cuales ha dicho que su éxito o fracaso dependerá de "si realmente llegan a todo el territorio nacional y a todos los tamaños de empresa", al tiempo que ha confiado en que las reformas aparejadas no castiguen a las pymes porque eso sería quedarse "con el peor trozo de la tarta".

Cueva ha recalcado el papel de la pyme española, sobre todo en situaciones límite como la vivida a causa de la pandemia de la covid-19, y ha considerado que las ayudas en compensación por cierre obligatorio en España "no han estado a la altura de otros países europeos", además de que las pymes están ahora más endeudadas que en 2019.

También se ha referido al diálogo social bipartito entre sindicatos y empresarios, en el que ha dicho que cree pero no en el diálogo social "impuesto en algunas ocasiones". EFE

