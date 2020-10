Galicia reclama al Gobierno criterios "transparentes" para el reparto del fondo europeo de recuperación

El BNG emplaza al Ejecutivo gallego a que se marque como meta una cantidad "justa" a recibir para no perder financiación

El director xeral de Planificación y Orzamentos, Miguel Corgos, ha reclamado al Gobierno central criterios "transparentes" para el reparto de los 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación que van para España.

En la comisión de Economía del Parlamento gallego, Corgos ha dado cuenta de los trabajos puestos en marcha en Galicia para optar a fondos del programa Next Generation de la UE, en una comparecencia en la que ha emplazado al Gobierno a "ejercer sus funciones de coordinación entre administraciones", así como entre el sector público y privado.

"Solo esperamos que el Gobierno de España actúe como eso, como Gobierno de España, y defina los criterios objetivos y transparentes para poder incluir proyectos en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia", señala.

El objetivo es que "todo que este caudal financiero se pueda convertir lo más rápido posible en inversiones productivas que mejoren" las vidas de los ciudadanos y la economía.

En respuesta a una pregunta del Bloque, Corgos ha expuesto la importancia de fondos europeos para Galicia, al tiempo que ha destacado que la comisión gallega encargada de abordar los fondos de Next Generation será una "pieza importante".

Todo ello, en un proceso que comienza el 15 de octubre y termina a finales de abril. Este mismo jueves Galicia traslada al Estado las propuestas de proyectos para incluir en el borrador que debe enviar a Bruselas.

FONDOS PLURIANUALES Y NEXT GENERATION "VAN UNIDOS"

Además, el responsable de Planificación y Orzamentos ha remarcado que el marco plurianual del presupuesto de la UE 2021-2027 y los fondos del Next Generation "van unidos" como "vasos comunicantes", de forma que su negociación no se puede concebir de forma "aislada", sino como un "juego de pesos y contrapesos entre los Estados miembros".

Esto se traduce en que una "una mayor participación en los fondos extraordinarios Next Generation se ve compensada muy parcialmente por una pequeña bajada en los fondos tradicionales".

Mientras, la Xunta realiza un "seguimiento continuado" del marco plurianual con el objetivo de "mantener" el nivel de financiación de la comunidad gallega.

Sobre el reparto de los fondos Next Generation, defiende que "no deben basarse en exclusiva en el impacto pandémico", mientras "nada se sabe" del plan nacional para su distribución.

EL BNG CRITICA QUE LA XUNTA NO SE MARQUE METAS

Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas ha demandado una "actitud mas firme de la Xunta de Galicia respecto a condicionalidad que van a tener estos fondos", puesto que considera que hasta ahora ha estado "ausente". "No podemos ser espectadores, tiene que ser una cuestión central en el debate político", avisa.

Censura que hasta ahora la Xunta tan solo se ha preocupado por realizar un acto el pasado martes para "escenificar" la creación de la comisión Next Generation a modo de "parafernalia".

Además, dice que no le parece "prudente" que el Gobierno gallego "no esté hablando de una cantidad orientativa a la que se debe aspirar" de los 140.000 millones que irán a España del fondo europeo de recuperación. Por eso, se "corre el riesgo" de que para Galicia vaya un nivel de fondos "muy bajo" si no se pide una cifra "justa".

A este respecto, Presas ha mostrado su preocupación por que pueda haber "una nueva ofensiva recentralizadora", mientras considera que deberían estar presentes en el reparto aspectos como la dispersión y el envejecimiento.