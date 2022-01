Fundación La Caixa financia siete proyectos internacionales de investigación

La Fundación La Caixa ha impulsado un programa para financiar siete proyectos científicos internacionales de investigación en movilidad y salud global.

Según informa la fundación en un comunicado, el programa Mobility-Global Medicine and Health Research, impulsado junto con Novo Nordisk Fonden, Wellcome Trust y Fundación Volkswagen, tiene como objetivo financiar proyectos para estudiar los efectos de la creciente movilidad para la salud global.

La colaboración entre las cuatro entidades se ha llevado a cabo para fomentar la investigación del impacto que la creciente movilidad de personas, bienes y servicios puede tener en la salud mundial y cómo los efectos de esta movilidad pueden abordarse de una manera sostenible, apunta la fundación.

Para ello, el programa contempla subvenciones por un importe total de 10,3 millones de euros a proyectos innovadores e interdisciplinarios.

La convocatoria ha concedido 1,5 millones de euros al proyecto Transforming data collection and surveillance around vaccination (including COVID-19) and key diseases in migrants in the MENA Region, liderado por Ana Requena-Méndez, Assistant Research Professor del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

El proyecto impulsará la recogida de datos sanitarios de la población migrante para mejorar las políticas sanitarias y el acceso a los servicios de salud de esta población en el Norte de África y Oriente Medio, región convertida en un foco migratorio del planeta que en 2019 acogía a 46 millones de personas que habían dejado atrás sus países de origen.

En este sentido, los investigadores crearán una herramienta digital que evaluará el acceso a los datos de salud de la población migrante y optimizará su recogida, para que sean monitorizados y compartidos entre regiones, con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de la población migrante.

Todos los proyectos seleccionados en el programa, que tienen entre tres y cinco años para desarrollarse, son partenariados internacionales entre países de renta alta y de renta media y baja para promover la igualdad de condiciones entre científicos y académicos.