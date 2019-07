Free Now (antes MyTaxi) pide flexibilidad horaria para taxis frente a los VTC

TECNOLOGÍA TAXI

La plataforma Free Now, que hasta ahora se llamaba MyTaxi, ha pedido este martes medidas que protejan al sector de los taxistas y que lo doten de competitividad, como una menor rigidez en los horarios laborales, para hacer frente a la rivalidad con los vehículos de alquiler con conductor (VTC).,"Hay una serie de normativas que tradicionalmente pretendían proteger a los taxis y que no están funcionando", ha planteado el director general para España de Free Now, Jaime Rodrígu