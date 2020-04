Francia propone crear un fondo paneuropeo temporal para reactivar la economía tras la pandemia

PARÍS, 2 (EUROPA PRESS

Francia ha presentado este jueves una propuesta para tratar de desbloquear la respuesta europea ante la pandemia de Covid-19 mediante la creación de un fondo paneuropeo "excepcional y de carácter temporal", cuya función será acelerar la recuperación de la economía de la UE una vez superada la fase crítica de la crisis sanitaria.

Este fondo se financiaría a través de un impuesto nacional de solidaridad o la contribución directa de los Estados y contaría con la capacidad de emitir deuda con el respaldo común de los participantes.

"Las reglas políticas de Europa tratan de la solidaridad, tratan de la seguridad, de la dignidad humana (...) Estas son las reglas a las que debemos volver", ha defendido el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, durante una rueda de prensa para dar a conocer la propuesta que planteará a sus colegas del Eurogrupo en la reunión de la próxima semana.

Le Maire ha subrayado en su intervención que Europa ha tomado ya las decisiones económicas y financieras correctas con la activación de la cláusula de escape de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como por las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE). "Pero la UE ahora necesita ir más allá y actuar con más fuerza", ha afirmado.

En este sentido, el ministro galo ha explicado que este fondo, del que no ha querido indicar una cifra aproximada de alcance, tendría una duración limitada en el tiempo, "diez años", y se centraría en acelerar la recuperación económica de Europa con una estrategia común y beneficiaría a los países en función del impacto negativo sufrido durante la pandemia.

Le Maire ha apuntado que este instrumento paneuropeo tendría la capacidad de emitir deuda con la garantía común de los países miembros que será servida mediante contribuciones nacionales o mediante un impuesto de solidaridad de carácter nacional.

"Hace falta un plan de estímulo postcrisis", ha defendido, señalando como tres grandes prioridades la realización de inversiones que permitan reactivar la economía, centrarse en apoyar financieramente a sectores clave golpeados por la crisis, entre los que ha citado expresamente a la industria automotriz, además de la cooperación y coordinación entre los miembros de la eurozona y la UE.

Asimismo, ha asegurado que ya había puesto en conocimiento de su homólogo alemán, Olaf Scholz, con quien dijo mantener un contacto casi diario, esta propuesta y que ahora estaba en proceso de consultas con España, Italia, Países Bajos y otros miembros con el fin de que en la reunión del Eurogrupo de la semana próxima sea posible encontrar un "terreno en común".

Por otro lado, el ministro francés ha expresado la necesidad de que Europa haga uso de todos los instrumentos a su disposición, señalando entre las opciones encima de la mesa la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEdE) con una condicionalidad "light" y sin "estigma para ningún país", algo que espera que pueda acordarse en el próximo Eurogrupo.

TRIPLE VÍA DE ACTUACIÓN

Además, Le Maire se ha referido a la opción de activar nuevas capacidades de financiación a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe aproximado de unos 200.000 millones de euros, así como a la creación de un fondo contra el desempleo europeo con una dotación de hasta 100.000 millones de euros, como el planteado por la presidenta de la Comisión Europea.

"Estos tres instrumentos podrían componer inmediatamente el marco de acción de la UE", ha señalado Le Maire, para quien, además de este marco, es necesario que la UE reflexione respecto de instrumentos a más largo plazo que puedan ser usados para reactivar la economía después de la crisis. "Europa necesita solidaridad", ha subrayado, advirtiendo de que no hay que enredarse en "debates fuera de lugar sobre si eurobonos o coronabonos".

De este modo, el ministro francés ha rechazado la posibilidad de que los nueve países que la semana pasada firmaron una carta en la que defendían los 'coronabonos' se embarquen por su cuenta en un fondo común, puesto que, en su opinión, si se quiere construir sobre una base de solidaridad, es necesario que todos los miembros estén a bordo. "Necesitamos a todos. La solidaridad no es tal si solo cuentas con la mitad de miembros. Es hora de ir desde la palabras a las decisiones", ha defendido.

UNA PROPUESTA QUE VA "MÁS ALLÁ" DE LA DE PAÍSES BAJOS.

Asimismo, al ser preguntado por la iniciativa de Países Bajos para establecer un fondo para cubrir la emergencia sanitaria, el francés ha opinado que "se trata de un paso en la buena dirección" y la ha valorado como una señal positiva en una situación en la que hace falta más solidaridad entre países de la UE, pero ha subrayado que la propuesta de Francia "va un poco más allá".

"Estoy convencido de que juntos superaremos esta crisis. Siamo tutti italiani. Todos somos europeos. We are all europeans", ha apostillado.