Francia.- Casino Guichard sube en bolsa un 21% tras recibir una oferta para ampliar capital por 1.100 millones

El grupo francés de distribución Casino Guichard ha confirmado este miércoles la recepción de "una carta preliminar de intenciones" rubricada por los empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari en la que proponen aumentar el capital de Casino Guichard en hasta 1.100 millones de euros.

Según se detalla en la nota de prensa emitida por la misma compañía, Niel, Pigasse y Zouari aportarían "directamente" entre 200 y 300 millones de euros, con el resto del monto suscrito por otros socios del proyecto, "incluidos acreedores actuales interesados en reinvertir en capitales".

Esta oferta incluiría la adecuación "que sea necesaria" de las deudas actuales del grupo "a sus capacidades y la preservación de su potencial de crecimiento". No obstante, Casino Guichard ha recordado que "esta no es una oferta firme", sino un sondeo preliminar "que podría no prosperar".

No obstante, los mercados han acogido con entusiasmo la iniciativa, pues las acciones de Casino Guichard se han disparado más de un 20% desde la apertura de la Bolsa de París. De esta forma, al cierre del parqué, sus títulos cotizaban a 8,03 euros, con un alza del 21,02%.