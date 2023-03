¿El fondo público de pensiones asegurará la jubilación de las generaciones futuras?

El Gobierno calcula que el fondo público de pensiones esté listo para verano. Con él, el Ejecutivo busca fomentar el uso de planes de pensiones de empresa, también conocidos como planes de empleo. Un sistema que va a permitir a los trabajadores generar un ahorro para completar los ingresos de la jubilación y que prácticamente no se utiliza en España, ya que solo el 5% de las empresas cuentan con planes de este tipo.

Una vez más, la burocracia es la culpable, que aleja a las empresas de los planes de pensiones privados que ya están a su disposición. Con esta reforma se pretende revertir esta tendencia. En COPE hemos hablado con Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, quien ha explicado que “se pretende potenciar acuerdos sectoriales y que de esa forma sea más fácil adherirse y dar entrada al trabajador. Además, también facilitaría el acceso a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas”.

La idea es que el empresario aporte una cantidad adicional al sueldo que ya está pagando. “Pasa de ser un salario que cobras en el mismo momento a formar un salario diferido, que solo se podrá cobrar cuando te jubiles”, cuenta Devesa. Como mucho se podrán ingresar 8.500 euros anuales, pero el trabajador solo podrá realizar aportaciones en el caso de que el empleador las haga y el importe tendrá que ser igual o inferior a la contribución empresarial. Por este motivo, el Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Enrique Devesa, no confía mucho en este sistema, porque “si el empresario no quiere hacer aportaciones, el trabajador tampoco podrá”.

El trabajador podrá compaginar los fondos individuales con los fondos de empleo. Aunque en el primer caso no se podrán hacer aportaciones anuales que superen los 1.500 euros. Por eso los expertos recomiendan diversificar el ahorro y no apostar solo por una fuente de ingresos. “La Seguridad Social no va a quebrar y va a seguir pagando pensiones, pero es posible que los jóvenes cobren una cantidad muy inferior a la actual. Conviene dedicar una parte de lo que ganamos a ahorrar”, concluye el profesor de la Universidad de Valencia.