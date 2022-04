El FMI estima que España acabará este 2022 con un déficit del 5,3 %

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer este miércoles su estimación de déficit público para España en 2022, que calcula que será de un 5,3% del producto interior bruto (PIB).



En su informe sobre vigilancia fiscal publicado hoy, el organismo financiero también prevé que el déficit se reduzca a un 4,3 % del PIB en 2023 y a un 3,9 % en 2024.



A partir de ese año, según las estimaciones del FMI, el déficit permanecería estancado en el 3,9 % anual hasta 2027.



Las cifras de déficit que calcula el FMI son habitualmente superiores a las publicadas por el Gobierno español al incluir en su cómputo el apoyo al sector financiero.



Esta reducción paulatina del déficit refleja, a juicio de los analistas del Fondo, tanto la recuperación económica española como la progresiva retirada de las medidas fiscales excepcionales decretadas durante la pandemia.



En cuanto a la deuda pública, el Fondo estima que España cierre 2022 con unas obligaciones que representen el 116,4 % del PIB; una cifra que caerá al 115,9 % en 2023 y a partir de 2024 quedará estancada por los siguientes cuatro años en torno al 114,6 %.



El estancamiento del déficit y la deuda a partir de 2024 resultan de la asunción del "escenario pasivo" que el Fondo contempla al hacer estas estimaciones -es decir, que hace los cálculos como si nada fuese a cambiar respecto a la situación fiscal actual- por la falta de planes específicos y detallados a medio y largo plazo.



"Las autoridades (españolas) han anunciado compromisos generales para reorganizar el sistema impositivo y mejorar la eficiencia del gasto público, por ejemplo, pero no han especificado cómo van a hacerlo y por tanto no lo reflejamos en nuestras proyecciones", explicó Medas.



Sin embargo, en el FMI no se mostraron particularmente preocupados ante un posible retraso en la llegada de estas medidas e indicaron que si bien España deberá emprender en el futuro una "consolidación fiscal gradual", el momento para hacerlo será cuando la economía del país esté en una senda de crecimiento sostenido.



"Lo que sí aconsejamos al Gobierno (español) es que presente planes a medio plazo más concretos para ganar credibilidad y ayudar a construir un consenso social y nacional, además de señalar a los mercados que existe un plan", remachó el economista.