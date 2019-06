La finlandesa Wolt levanta 116 millones para financiar su expansión internacional

El objetivo es contratar a 1.000 trabajadores adicionales hasta 2020

La compañía finlandesa de reparto de comida a domicilio Wolt ha cerrado una ronda de financiación de 130 millones de dólares (115,8 millones de euros), que tiene por objetivo impulsar la expansión internacional de la firma, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.

La ronda ha estado liderada por Iconiq Capital, aunque también han participado Highland Europe, EQT Ventures y Lifeline Ventures. Asimismo, Wolt también ha revelado que esta inversión se suma a una ronda anterior de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros), que se cerró en enero de 2018 pero que todavía no se había hecho pública.

Hace cerca de un año, Wolt estaba presente en cuatro países y diez ciudades, mientras que ahora cuenta con operaciones en 15 países y 50 ciudades. El objetivo de la firma es contratar a 1.000 trabajadores adicionales hasta 2020 para seguir apoyando ese plan de expansión, lo que supondría triplicar su plantilla, que actualmente es de 450 empleados.

Los repartidores ('socios mensajeros', para Wolt) no están incluidos dentro de ese cálculo. La firma finlandesa supera los 10.000 mensajeros en el medio centenar de ciudades en las que opera.

El cofundador y consejero delegado de Wolt, Miki Kuusi, ha asegurado que, aunque "cualquiera" en el segmento de mercado del reparto de comida a domicilio "puede registrar crecimientos muy grandes" es "increíblemente difícil" hacer eso al mismo tiempo que se construye un negocio "viable a largo plazo".

Asimismo, la empresa nórdica ha recalcado que no usará los fondos recaudados para mejorar las comisiones que se llevan los repartidores porque está "contrayendo una compañía sostenible, eficiente y rentable a largo plazo".

"Si no tenemos éxito haciendo eso, no existirá Wolt. Y sin nosotros, no habrá ningún tipo de publicidad de Wolt, por no hablar de los restaurantes impulsados por nosotros o de los mensajeros que ganan dinero a través de Wolt", ha subrayado la firma.