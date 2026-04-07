La 'Fiebre del Asfalto': Por qué la primavera es el momento de oro para cazar un coche de segunda mano

Ni las flores ni las alergias: el verdadero síntoma de que la primavera ha llegado a nuestras carreteras es el movimiento en los concesionarios de ocasión. Tras un inicio de año tradicionalmente más frío, el mercado de coches de segunda mano ha despertado con fuerza este marzo. Según los últimos datos del sector, las operaciones de vehículos seminuevos (aquellos con menos de cinco años) han crecido por encima del 16%, confirmando que el comprador español ya no espera a las rebajas de enero para cambiar de montura; prefiere hacerlo bajo el sol de primavera.

​¿Por qué todo el mundo quiere un coche ahora?

No es casualidad que los teléfonos de los compraventas echen humo en estas fechas. Existen tres factores clave que convierten a los meses de marzo, abril y mayo en el "punto dulce" para el comprador inteligente:

La gran renovación de flotas: Tras el primer trimestre del año, las grandes empresas de renting y las compañías de alquiler vacacional renuevan sus parques de vehículos. Esto inunda el mercado de unidades muy recientes, con mantenimientos escrupulosos y precios mucho más competitivos que un coche a estrenar. El "Efecto Vacaciones": Con la Semana Santa y el verano en el horizonte, muchas familias se dan cuenta de que su viejo utilitario no aguantará un viaje cargado hasta los topes. La primavera es el margen de maniobra perfecto para comprar, probar el coche y asegurar que el viaje largo de julio sea un éxito. La luz, la mejor aliada: Suena a detalle menor, pero no lo es. La luz natural de primavera es la mejor herramienta de diagnóstico. Bajo el sol radiante, cualquier imperfección en la pintura, pequeñas abolladuras o fugas de líquidos son mucho más fáciles de detectar que bajo los focos de un garaje o en los días grises de invierno.

Los reyes de la carretera: ¿Qué modelos están volando de los escaparates?

Si hay algo que define al mercado español es su fidelidad a los clásicos, aunque con un giro tecnológico. El Volkswagen Golf sigue siendo el "Rey Sol" de la segunda mano. Su capacidad para no pasar de moda y su valor de reventa lo mantienen en el puesto número uno. Sin embargo, el SEAT Ibiza y el SEAT León le pisan los talones, siendo los favoritos de quienes buscan un coche dinámico, fiable y con recambios económicos.

Pero la verdadera sorpresa de esta primavera de 2026 es el ascenso imparable de los SUV compactos y los híbridos. Modelos como el Nissan Qashqai y el Toyota Corolla (en su versión híbrida) se han convertido en las estrellas. ¿El motivo? Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Hemos consultado a los expertos de Ocasión Plus y nos comentan que "el comprador de hoy no solo busca un coche bonito o barato; busca libertad de movimiento. La etiqueta ECO se ha convertido en el extra más valorado, por encima incluso del techo solar o el sistema de sonido".

El auge del "Seminuevo Tecnológico"

A diferencia de hace una década, el comprador actual huye de los coches con más de 15 años. El foco está ahora en los vehículos de entre 2 y 5 años. Son coches que ya han sufrido la mayor parte de su depreciación —lo que supone un ahorro de hasta el 40% frente al modelo nuevo— pero que cuentan con sistemas de seguridad activa, pantallas de conectividad modernas y consumos ajustados.

Para el público joven, el Dacia Sandero sigue siendo la opción imbatible por precio, mientras que los conductores más tecnológicos están empezando a mirar con muy buenos ojos los eléctricos de ocasión, como el Tesla Model 3, cuyas unidades de segunda mano están empezando a entrar en rangos de precio mucho más democráticos.

Consejos para el comprador de primavera

Si estás pensando en lanzarte a la búsqueda de tu próximo coche, toma nota de estos tres pilares básicos para no fallar:

Exige el historial: En un mercado tan dinámico, la transparencia es vital. Un libro de revisiones sellado o facturas de mantenimiento valen más que una carrocería recién pulida.

Mira más allá del precio: Un coche con etiqueta "C" (gasolina o diésel moderno) puede ser muy barato, pero si vives en una gran ciudad, quizá te interese invertir un poco más en un híbrido con etiqueta "ECO" para evitar sustos en forma de multas o restricciones.

La garantía es innegociable: Comprar a un particular puede ahorrarte unos euros, pero los establecimientos profesionales ofrecen, por ley, un mínimo de un año de garantía que aporta una tranquilidad impagable.

La primavera no solo altera la sangre, también el mercado del motor. Con un stock renovado y una oferta tecnológica más variada que nunca, parece que 2026 será el año en que el coche de ocasión deje de ser el "plan B" para convertirse en la primera opción de los españoles.