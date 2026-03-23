Fernando, ganadero: "En 10 años quien quiera hacer queso Cabrales tendrá que tener ganado estabulado y alimentado con pienso, no será como el queso natural de hoy, de pastar en puerto"

Captura de pantalla Fernando Romano, ganadero de Parres (Llanes) en el canal de Youtube de @ElCampodeAsturias

El futuro de los quesos más emblemáticos de Asturias está en el aire. Así de tajante se muestra Fernando Romano, un ganadero de Parres (Llanes), quien ha lanzado una seria advertencia sobre la producción del queso Cabrales o Gamoneu.

En una entrevista en el canal de Youtube de @ElCampodeAsturias, Romano vaticina un cambio drástico en el modelo de producción: "En diez años quien quiera hacer queso Cabrales o Gamoneu tendrá que tener ganado estabulado y alimentado con pienso, no será como el queso natural de hoy, de pastar en puerto".

Fernando Romano es un ganadero de cuna. Conoce el oficio desde niño, cuando en su casa siempre hubo cabras, ovejas y vacas.

Hoy maneja él solo una ganadería con alguna más de 200 cabezas de asturiana de la montaña, una raza por la que apostó por gusto personal.

El día a día es un trabajo "muy matador" que, especialmente en invierno, no le deja ni una hora libre.

"El cuerpo ya necesita descanso, ya lo pide a grito", confiesa en la entrevista al llegar la primavera y prepararse para subir el ganado a los puertos.

La amenaza del lobo y el fin del pastoreo

El principal problema que enfrenta Romano es el conflicto entre la fauna salvaje y la ganadería. "Nos están obligando, quieren aquí ahora, pues, es más importante la fauna salvaje que la ganadería, cuando la ganadería fue el sustento de todos los pueblos", lamenta.

Esta situación, según él, está forzando un cambio en el manejo tradicional que ha sostenido la vida en la comarca durante generaciones.

Es más importante la fauna salvaje que la ganadería" Fernando Romano, Ganadero de Parres (Llanes)

EFE Vacas de carne

Las pérdidas por el lobo han sido devastadoras para su rebaño de cabras y ovejas. Relata cómo hace tiempo, tras subir las cabras al puerto a finales de abril, a partir de julio empezó a "matar todas las semanas alguna", hasta el punto de tener que bajarlas "aburrido" porque de todo el rebaño solo le "dejó 14 nada más".

La situación es tan insostenible que ha tomado la decisión de no reponer los animales: "Cuando acaben estas, ya a la desesperada, habrá que quitarlas".

La desaparición de la 'rejilla' (el ganado menor como ovejas y cabras) tiene consecuencias directas en el paisaje. Romano explica que, sin estos animales aumenta el matorral y, por tanto, en menos comida para las vacas cuando suben al puerto, ya que las ovejas y cabras mantenían limpios los pastos.

"No aconsejo a un joven meterse a ganadero"

Con este panorama, la visión sobre el relevo generacional es pesimista. "Lo veo muy negro", afirma Romano. Su consejo para la juventud es claro: "Un joven al que no le guste, no le aconsejo venir aquí, meterse a la ganadería".

Cree que la única forma de resistir es por pura vocación, sin pensar en la rentabilidad, aguantando "nada más por ver las vacas".

Él mismo es el mejor ejemplo de esa pasión por los animales. A sus 46 años, ha dedicado su vida entera al ganado, sin haber trabajado nunca fuera del campo. Es un modo de vida del que no puede ni quiere escapar. "Yo ya no puedo ir a ningún sitio porque no sé estar sin esto", confiesa. "Yo no me puedo levantar un día sin sin ir a ver una vaca".

Alamy Stock Photo Ovejas en el campo

Yo no me puedo levantar un día sin sin ir a ver una vaca" Fernando Romano Ganadero de Parres (Llanes)

La rentabilidad es otra de las grandes batallas. Romano asegura que llegan "justos, justos, justos y echando muchos números". La subida de costes no se ve compensada por el precio de la carne, generando una situación límite: "No puede ser que que estemos siempre a pérdidas".

Recuerda con nostalgia la época en la que empezó, con 19 años, cuando "había mucho margen" y las inversiones se podían pagar, algo impensable en el escenario actual.

Innovación para sobrevivir en el campo

Frente a esta visión, otros jóvenes del mundo rural como Zacarías, un joven pastor pirenaico, proponen un camino diferente. "En el campo faltan ideas innovadoras porque hay muchas oportunidades", afirma.

Su apuesta pasa por reinventar la tradición con una visión empresarial, como su modelo de negocio basado en la venta directa de corderos ecológicos para eliminar intermediarios y asegurar un precio justo, una vía que podría dar respuesta a los problemas de rentabilidad.

Este enfoque proactivo también busca soluciones a los problemas de conciliación.

Zacarías ha impulsado la asociación 'Pastores de Emergencia' para que los ganaderos puedan tener vacaciones o fines de semana libres, abordando directamente la dureza del oficio que describe Romano. Su mensaje es una invitación a redescubrir el potencial del campo y "transformar las pasiones en proyectos de emprendimiento".