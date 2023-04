Feijóo: Ley de Vivienda es el precio que Sánchez paga por seguir en Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes que la Ley de Vivienda que se aprobó ayer en el Congreso es el "precio" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está pagando al populismo, a Bildu y a ERC para mantenerse de alquiler en la Moncloa".

En un acto en Tarragona con el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y la candidata popular a la alcaldía de Tarragona, Maria Mercè Martorell, Feijóo ha centrado su discurso en cargar contra la nueva ley, insistiendo en que "facilita la okupación ilegal".

"Estamos peor de lo que estábamos antes de la ley", ha subrayado el líder del PP, remarcando que esta norma, que ha tildado de "intervencionista y populista", es una concesión de Sánchez a ERC y Bildu, con quienes el Gobierno la negoció.

"No es fácil aceptar que la Ley de Vivienda en España sea el precio que tiene que pagar el presidente del Gobierno para mantenerse en su vivienda, el palacio de la Moncloa", ha reiterado.

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho "nada" en materia de vivienda en los últimos cinco años y de no tener "credibilidad" en sus promesas de habilitar 183.000 nuevas para el parque público, tildándolas de "castillos en el aire".

Asimismo, ha reiterado que la Ley de Vivienda "es sensible con el que okupa e insensible con el que está sufriendo esa okupación ilegal".

"Cuando una familia no tiene recursos, hemos de ayudarla a buscar una vivienda. Pero no se puede utilizar a las familias vulnerables para justificar la okupación de viviendas. La mayoría de okupaciones de viviendas no se producen a través de familias vulnerables, sino a través de gente que lo único que le interesa es vivir a costa de los demás", ha enfatizado.

En este sentido, ha considerado que los casos de las familias vulnerables que debido a la pérdida de ingresos no pueden hacer frente a sus alquileres o hipotecas "no son okupaciones ilegales".

Tras cargar contra la nueva norma, Feijóo ha detallado algunas de sus propuestas en materia de vivienda: una ayuda a la emancipación de los jóvenes de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar, ampliar el bono de alquiler joven o garantizar el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas.

Asimismo, ha propuesto incrementar las cesiones de suelos dotacionales de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían otros usos a fin de destinarlos a construir viviendas y a cederlas a un alquiler tasado que esté un 40 % por debajo del precio de mercado, o, en el caso de las adquisiciones, avalar el 15 % del total de la compra.

En su cuarta visita a Cataluña durante el mes de abril, Feijóo ha afirmado que se tomará "en serio" esta tierra.

"Queremos volver a esa Cataluña y a esa España de la tolerancia, de las lenguas, de las nacionalidades históricas. A esa España autonómica, constitucional. La mejor España que hemos tenido durante siglos", ha subrayado Feijóo, reivindicando su "reformismo" y su voluntad de "tender puentes".