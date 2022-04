Feijóo insiste en que bajar la inflación "es la prioridad"

El presidente del PP y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este miércoles en que bajar la inflación es una "prioridad" y ha criticado que no hay nadie en España que no esté preocupado por esta cuestión "excepto el Gobierno", como si "solo le preocupara al PP", ha apostillado.

En declaraciones en Porto do Son (A Coruña), ha dicho que él sí que está "preocupado" por la inflación porque "es la más alta de los últimos cuarenta años y un 40 % más que los socios europeos", lo que hace que las familias tengan "muchas dificultades para llegar a fin de mes, y los transportistas para llenar sus camiones de diésel y los pescadores para salir a faenar".

Por eso ha reiterado que la solución es bajar impuestos y controlar los precios, no solo subir las pensiones, sino que hay que hacer "las dos cosas", porque "una cosa sola es una falacia desde el punto de vista de poder adquisitivo" y supondría "engañar a los pensionistas".

A su juicio, "la única política decente es bajar impuestos a los trabajadores, a las rentas medias y bajas, y no vivir de un sobreesfuerzo que están haciendo la rentas medias y bajas pagando un diez por ciento más caro los productos que tienen que comprar para poder llegar a fin de mes".

Así, ha reiterado que "bajar la inflación es la prioridad" porque, de esta manera, "casa todo", incluidas las pensiones.

"¿De qué vale subirle a un pensionista el 2,5 % el pasado año si de ese 2,5 % el 40 % son impuestos?" se ha preguntado, para luego advertir que, si no se controlan los precios, "la subida no llegará porque se la come el precio".

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que la inflación subió en el mes de marzo al 9,8 % interanual, la tasa más alta desde mayo de 1985, impulsada por el encarecimiento de la electricidad en un 107,8 % en tan solo un año, los combustibles y los alimentos. EFE

