Feijóo: El PP no entrará en el parche de reformar las pensiones sin un modelo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la propuesta de reforma de las pensiones que aprueba este jueves el Consejo de Ministros extraordinario es "un parche", no un modelo, y "un pacto para llegar a elecciones" por parte del PSOE, que busca con ella "ir tirando hasta final de año".

En declaraciones a los medios durante su visita a las Fallas de Valencia, Feijóo ha criticado que el PSOE no haya querido siquiera discutir "su PowerPoint, sus transparencias" para reformar las pensiones en España, una propuesta con la que los socialistas, a su juicio, dicen a la gente cosas que harán pero que luego no llevarán a cabo.

Para el líder de los populares, hay dos posibles modelos para reformar las pensiones: "dejar una hipoteca, un agujero para los pensionistas actuales y sobre todo futuros", y generar una "sostenibilidad de las pensiones" que garantiza a los pensionistas de ahora y los próximos.

Y dentro de esos modelos, para Feijóo hay dos alternativas: crear muchos empleos y que los trabajadores paguen menos por sus cotizaciones, que es la que defiende el PP, y la contraria, que es la que a su juicio aboca el PSOE, con "menos crecimiento, menos empleo y más agujero" en el sistema público de pensiones.

"No me atrevo a decirle a los españoles que -el que aprueba este jueves el Consejo de Ministros- es un buen modelo para los pensionistas actuales y futuros, no voy a entrar en este parche", ha añadido.

La propuesta socialista, según el presidente del PP, es "un hipoteca para el futuro" y no es buena ni para los trabajadores, ni para los autónomos ni para los pensionistas.