Feijóo arremete contra un Gobierno “enfermo” que “manipula” la democracia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el Gobierno, al que ha calificado de enfermo, por la manipulación democrática que supone aprobar una reforma laboral por un error.

Preguntado en una visita a Coirós (A Coruña) por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, Núñez Feijóo ha insistido en que lo único que tiene un diputado es el derecho a votar y si ese derecho se ejerce por un error humano o informático y no se le deja rectificar eso es una manipulación de la democracia.

Así, ha lamentado el espectáculo lamentable vivido en el Congreso y ha sostenido que este Gobierno de España es el más débil de los cuarenta años de democracia.

A este Gobierno le vale todo. Le vale usar la política penitenciaria de los presos de ETA; le vale indultar a una serie de políticos para que sus partidos le apoyen; le vale gastar el dinero de Europa con fines partidistas y ahora le vale el error de un diputado de la oposición para aprobar, nada más y nada menos, que una reforma laboral, ha censurado.

Además, ha remarcado que lo que no es admisible es que el presidente del Gobierno saque pecho y los ministros se abracen entre sí porque hay un diputado de la oposición que ha cometido un error en el voto telemático.

Estamos jugando con la democracia, ha resaltado Núñez Feijóo, que ha añadido que el hecho de que a un gobierno le valga un error para aprobar una reforma laboral es incompatible con una democracia madura de un país serio.

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es un gobierno enfermo, que está con una sintomatología de gravedad.

No es normal, no es razonable, no es proporcional (). No puede haber una nueva legislación en España basada en un error, ha zanjado. EFE

