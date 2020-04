Feijóo aboga por dar "un período transitorio" para empresas que tengan que continuar en ERTE cuando reabran

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo, durante la videoconferencia de líderes autonómicos con Pedro Sánchez, la adopción de un "período transitorio" para las empresas que, cuando reabran tras la situación de emergencia sanitaria, tengan que pasar de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a uno por razones económicas.

En la comparecencia posterior a la reunión, Feijóo ha explicado que habrá entidades que "no van a poder ofrecer, probablemente, trabajo al 100 por 100 de su plantilla", por lo que considera que el ERTE debe extenderse.

En este mismo ámbito, ha trasladado a Sánchez que todavía hay "problemas" en el cobro de las prestaciones de empleados afectados por estos expedientes. "Algunos aún no cobraron desde el 15 de marzo y esto empieza a preocupar", ha advertido.

Y es que el presidente de la Xunta ha pedido en la videoconferencia medidas para aportar "liquidez a familias, a autónomos, a trabajadores y a las empresas". "El mayor esfuerzo debe hacerse para garantizar la liquidez de las empresas a corto plazo", ha afirmado.

En este sentido, ha demandado "agilizar" la tramitación de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y solucionar algunos "desajustes": "No tiene sentido que una empresa tenga que pedir un préstamo a cinco años (...) y que la Administración no tenga en cuenta que los impuestos es lo primero que hay que aplazar para no tener que utilizar ese préstamo para pagar impuestos".

Asimismo, también con ese objetivo de dar "liquidez", Feijóo ha solicitado que se agilicen "al máximo" las devoluciones de los tributos del tercer trimestre de 2019, pues en el caso de las empresas gallegas supondrían "400 millones de liquidez".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en "agilizar" el pago a proveedores y en "evitar" que se produzcan autoliquidaciones de impuestos positivas "que deriven en devoluciones futuras".