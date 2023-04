Falta de mecanismos para medir impacto alienta "ecopostureo",según directivos

La "hipocresía verde" o "ecopostureo" y la crisis económica amenazan los avances en políticas de sostenibilidad, según una encuesta que revela que el 55 % de los directivos españoles admite haber "inflado" o presentado incorrectamente sus acciones "verdes" debido a la falta de herramientas para medirlas.

Así se desprende de la II Encuesta Anual de Sostenibilidad realizada por The Harris Poll para Google Cloud y en la que han participado 1.476 ejecutivos de 16 países, incluido España.

Aunque las empresas son plenamente conscientes de la relevancia para el negocio de las estrategias en materia medioambiental y social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), la situación macroeconómica y la presión de actores externos están llevando a priorizar el fortalecimiento de las relaciones con los clientes y la generación de mayores ingresos en detrimento de éstas,

Así, en la edición de 2023, se observa que las iniciativas ESG han descendido del primer al tercer puesto en la lista de prioridades para las organizaciones empresariales a nivel mundial.

Por otra parte, para el 78 % de los encuestados, la incertidumbre económica conduce a tener que obtener mejores resultados con menos fondos, aunque saben que considerar la sostenibilidad como un coste a corto plazo en vez de una inversión a largo plazo supone "una oportunidad desperdiciada".

De hecho, la gran mayoría de los ejecutivos españoles encuestados (91 %), considera que los clientes son más propensos a empatizar y a realizar negocios con marcas sostenibles.

NO SABEN CÓMO AVANZAR EN SOSTENIBILIDAD

La encuesta revela también que la "hipocresía verde" o "greenwashing" (lavado verde de imagen) sigue siendo una preocupación en las organizaciones y que más de la mitad de los ejecutivos encuestados en España (55 %) admite haber exagerado o presentado incorrectamente sus actividades de sostenibilidad.

No obstante, la mayoría cree que esto es accidental y supone una barrera importante para el progreso, principalmente debido a la falta de instrumentos de medición.

A nivel global, el 72 % de los encuestados ha señalado que si bien todos quieren avanzar en sosteniblidad, nadie sabe cómo hacerlo realmente y carecen de herramientas para comprender dónde y cómo impactar con sus operaciones de manera sostenible.

Así, casi dos tercios de los ejecutivos (65 %) está de acuerdo con la afirmación: "Dado que mi organización no dispone de un sistema para medir las iniciativas de sostenibilidad, no me siento capacitado para tomar decisiones o avanzar en los compromisos de sostenibilidad".

Además, cuatro de cada cinco creen que cuando las empresas no son capaces de medir eficazmente los esfuerzos en sostenibilidad, tienen dificultades para comunicar con autenticidad sus progresos verdes y "exageran sus esfuerzos".

En este contexto, casi tres de cada cuatro encuestados (72 %) creen que la mayoría de las organizaciones de su sector serían "pilladas" si se investigara a fondo sus promesas verdes; y el 59 % de los ejecutivos admitió exagerar o representar de forma inexacta sus propias actividades de sostenibilidad.

Pese a todo, la inmensa mayoría de los encuestados está de acuerdo en que esto debería tener consecuencias más duras (83 %) y que la sostenibilidad debe ser algo más que una estrategia o "truco" de relaciones públicas (88 %).

MENOS DEL 22 % MIDE SUS OBJETIVOS VERDES

Según la misma fuente, mientras nueve de cada diez organizaciones habla públicamente de compromisos verdes, sólo el 58 % está pasando a la fase de ejecución y menos de un 22 % miden los objetivos

Esto no implica que no se esté trabajando para revertir la situación, según Google Cloud, pues el 85 % de los encuestados prevé incorporar mejores instrumentos de medición en sus organizaciones para establecer objetivos de sostenibilidad más certeros.

A pesar de la incertidumbre macroeconómica, añade el informe, la sostenibilidad sigue siendo un aspecto clave y fundamental para las compañías españolas y existe un compromiso vigente para incorporar herramientas innovadoras e instrumentos de medición más efectivos, así como para reforzar las estructuras de personal con el fin de que los objetivos se cumplan y sean lo más transparentes posibles.

"Las empresas temen por el riesgo que puede llegar a suponer la falta de ejecución, producto de la escasez de recursos. Sin embargo, hay razones para ser optimistas: 4 de cada 5 ejecutivos españoles aseguran estar más preocupados por la sosteniblidad que en otros tiempos", según el director general de Google Cloud para España y Portugal, Isaac Hernández.