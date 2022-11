Facua anima a comprar lo necesario en Black Friday y estar atentos a fraudes

Facua-Consumidores en Acción ha alertado este jueves sobre la proliferación de estafas durante la semana de ventas del 'Black Friday', a la vez que ha aconsejado a los consumidores que no realicen compras de forma impulsiva e intenten racionalizarlas según sus necesidades reales.

El secretario general de Facua Catalunya, Gerard Hernández, ha advertido a EFE-TV a los potenciales clientes de que durante estas fechas "hay mucha picaresca" y que, por este motivo, "hay que estar alerta ante posibles fraudes".

Para evitar estos "engaños", el portavoz de Facua recomienda ver qué productos pueden interesar con antelación, saber su precio previo a este período de ventas que se ha popularizado antes de la Navidad y, de esta forma, comparar si se está aplicando un descuento real o, por el contrario, "nos están intentando engañar", aconseja.

Facua, organismo que durante estas fechas está muy activo para advertir a los consumidores sobre malas praxis en los comercios, ha pedido a aquellas personas que sufran estas estafas que lo denuncien: "Ya que si no, no conseguiremos que desaparezcan", ha recalcado Hernández.

Uno de los fraudes más comunes durante estas fechas son los falsos descuentos: "Suben el precio del producto unos días antes, para que luego con el descuento se quede igual, por lo que no hay descuento realmente", detalla el portavoz de Facua sobre una de las prácticas más denunciadas.

"Pedimos a los consumidores que lo detecten y lo denuncien para que así las administraciones hagan inspecciones y sanciones a los comerciantes que las practiquen", destaca Hernández, quien cree que "el único perjudicado es el consumidor que se ve animado a hacer una compra que quizá no haría" si supiera que el precio no está realmente rebajado.

Aunque no siempre se pueden detectar estas triquiñuelas comerciales, Gerard Hernández aconseja a los consumidores que sean responsables y piensen bien si necesitan el producto que tienen entre sus manos, "ya que si no lo han comprado hasta ahora, quizás es porque no lo necesitan", ha concluido. EFE

