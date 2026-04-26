Un experto en vivienda desvela las ciudades de España donde es mejor invertir y las zonas que evitaría: "Me movería geográficamente"

Saber si el precio de la vivienda está caro o barato es un concepto relativo, pero existen indicadores que ayudan a tomar decisiones más seguras. Un experto en el mercado inmobiliario ha desvelado cuál es el parámetro fundamental que utiliza para medir el riesgo antes de invertir y las zonas de España que, a día de hoy, presentan las mejores oportunidades de compra frente a los grandes y tensionados mercados.

El crecimiento de dos dígitos, la señal de alarma

Para este analista, más que el precio absoluto, el factor clave es la tasa interanual de crecimiento del precio de la vivienda. Un crecimiento moderado y sostenido puede ser sano, pero la situación cambia cuando la intensidad aumenta. “En cuanto ya vemos crecimientos de dos dígitos en el precio de la vivienda, ya empieza la situación a preocuparme”, señala. Este es el principal indicador que le lleva a adoptar un perfil más conservador y a “salir del mercado con cierta antelación”.

La intensidad del crecimiento es lo que me puede llevar a la preocupación"

Según explica el experto, una tasa de crecimiento de dos dígitos consolidados indica una “situación inadecuada para entrar en el mercado”, a no ser que vaya acompañada de un aumento similar en la rentabilidad del alquiler. Si la renta que se puede obtener no crece al mismo ritmo que la inversión necesaria para la compra, la rentabilidad se resiente y el riesgo aumenta considerablemente.

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Dónde invertir: las oportunidades fuera de los grandes focos

El analista desaconseja la compra en las zonas más tensionadas del país, donde la capacidad de compra de la demanda no puede seguir el ritmo de los precios. “Hay zonas muy complicadas. Baleares, País Vasco, Barcelona, Madrid… Realmente, no me gustaría tener que estar en la tesitura de ahora mismo tener que comprar una vivienda en esas zonas”, afirma con rotundidad.

Como estrategia para minimizar riesgos, el experto recomienda optar por tipologías de inmuebles más seguras. Las viviendas de menor tamaño y aquellas mejor localizadas son más líquidas y resisten mejor los cambios de ciclo del mercado. Cuando el mercado cambia de tendencia, las zonas de los extrarradios son las que más sufren, ya que la demanda se desplaza hacia áreas mejor ubicadas que se han vuelto más accesibles.

Viviendas de menor tamaño y mejor localizadas suelen ser las tipologías que menos sufren"

Frente a los mercados sobrecalentados, Zaragoza emerge como “un lugar de máximo interés”. A pesar de llevar once años de crecimiento, el experto considera que es “una ciudad barata” para su tamaño, con un precio medio de 4.100 euros por metro cuadrado. Su conversión en un foco logístico y empresarial está atrayendo nueva población, y la ciudad dispone de suelo urbano gracias a antiguos cuarteles militares, lo que la convierte en una de las más “amigables” para invertir.

La Comunidad Valenciana también presenta oportunidades notables, especialmente fuera de su capital. La provincia de Valencia registra un crecimiento “muy moderado” en precios pero un gran aumento en el volumen de compraventas, con precios medios “muy razonables” de 1.800 €/m². Por su parte, la provincia de Castellón es “un foco de enorme interés” por ser “baratísimo en comparación con otras zonas”. Según el analista, es un área con municipios muy interesantes “que está por descubrir”.

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La importancia del análisis local y el perfil de riesgo

Cada mercado tiene sus propias características. En Baleares, por ejemplo, la actividad ha caído por el descenso de compradores alemanes y franceses. En Alicante, la provincia con mayor porcentaje de compra por extranjeros (45%), es crucial analizar las economías de las nacionalidades compradoras. Esta necesidad de análisis detallado ha llevado al propio experto a modificar su estrategia, saliendo del alquiler tradicional para optar por la compra de garajes y trasteros, activos que se ajustan mejor a su actual perfil de riesgo.