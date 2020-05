Cs exige explicaciones al Gobierno sobre la pérdida de construcción de fragatas americanas en Navantia

La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre la pérdida de construcción de fragatas americanas en Navantia. "Las consecuencias para Navantia y, por tanto, para la provincia de Cádiz en particular, y para el conjunto del país, en general, son muy graves en un momento en el que afrontamos una crisis económica sin precedentes", ha añadido.

En una nota, Martínez ha afirmado que se trata de "un contrato de 6.000 millones de euros que se ha perdido para la provincia, otro más en apenas dos semanas si se añade la pérdida también del proyecto de Willis para el aeropuerto de Jerez".

La diputada se ha "sorprendido" desde el punto de vista tecnológico, pero no desde el punto de vista político. "No descartamos que a la Administración americana le hayan surgido serias dudas a la hora de otorgar un contrato de estas características a una empresa pública de un país gobernado en coalición con un partido político que no esconde sus simpatías por los regímenes comunistas y cuya posición, con respecto al Ejército y al gasto en Defensa, es enormemente ambigua", ha afirmado.

Cs ha exigido al Gobierno "una explicación sobre esta pérdida" y, además, ha preguntado también sobre "qué tipo de medidas tiene pensado el Gobierno adoptar para paliar las consecuencias económicas que se van a originar de este fracaso". "No vamos a consentir que nuestra provincia siga siendo castigada de esta manera, sobre todo, de cara a su reconstrucción porque precisamente ha sido una de las provincias que siempre ha estado a la cola y mucho nos tememos que esa situación empeorará aún más como consecuencia de esta crisis sanitaria", ha concluido.