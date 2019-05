Exdirectora de riesgos de Bankia afirma que en otras cajas (no Caja Madrid) había operaciones mal clasificadas

Defiende que en Caja Madrid estaba todo "muy controladito"

La exdirectora de riesgos de Bankia María Jesús de Jaén Beltrá ha reconocido que durante la integración de las siete cajas en el Sistema Institucional de Protección (SIP) se detectó un volumen elevado de operaciones mayoristas que estaban incorrectamente clasificadas como normales según los criterios de Caja Madrid, donde sí estaba todo "muy controladito".

Así lo ha relatado durante su interrogatorio como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

De Jaén, que era responsable de riesgos de admisión de banca mayorista en Caja Madrid, ha relatado que, cuando se inició la integración, comenzó a detectar operaciones "que no entraban dentro del rigor" de las políticas de Caja Madrid, por lo que se fueron traspasando a otros departamentos.

"La calidad de la información no era la que nosotros estábamos acostumbrados a tener, faltaba documentación, garantías... A mí solo me llegaban operaciones en situación normal, si no eran tal, pasaban al departamento de seguimiento", ha señalado De Jaén, quien ha recalcado que estas carencias tenían lugar en las otras seis entidades, mientras que en Caja Madrid "estaba todo muy controladito".

Al identificar un problema con algún cliente, el departamento de rating actualizaba inmediatamente su clasificación en el sistema y las deficiencias se solventaban "en la medida en que se pudo". En este sentido, se estudiaba cada caso concreto y, si la garantía no estaba bien recogida, se intentaba refinanciar la operación para que la entidad pudiese cobrar lo máximo posible.

"MUY TRANSPARENTES" CON DELOITTE

Por otro lado, la exdirectiva ha asegurado que su departamento remitía al auditor externo (Deloitte) toda la información que "cada x meses" le solicitaba.

"Auditoría externa venía y se le daba sin ningún problema, éramos muy transparentes", ha asegurado De Jaén, quien no ha sabido identificar quién era su interlocutor en la firma auditora.