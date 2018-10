Exdirectivos de Adif y Renfe culpan al maquinista por el accidente del Alvia

Los exdirectores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe Operadora Andrés María Cortabitarte y Antonio Lanchares, respectivamente, han insistido en el error del maquinista como el principal desencadenante del accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.

Ambos exdirectivos investigados por el descarrilamiento de un tren Alvia en la curva de Angrois (Santiago), que provocó 80 víctimas mortales y 144 heridos, han asegurado que no tuvieron ninguna responsabilidad en lo sucedido y que actuaron de acuerdo con la normativa de seguridad vigente en aquel momento.

Cortabitarte ha subrayado hoy, ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente, que "ni yo ni nadie de mi dirección participamos en el diseño de la curva y velocidades máximas, ni en la construcción de la vía ni en las decisiones para la modificación del proyecto".

Cuando intervino el departamento que dirigía "todo eso estaba ya hecho, ya estaban fijadas las velocidades máximas y las señalizaciones en función del trazado".

Aunque Cortabitarte fue quien autorizó la desconexión del sistema ERTMS, por fallos que se detectaban en su funcionamiento, a petición de Renfe (Lanchares), ha asegurado que dicha actuación "no tiene relevancia para el accidente", por lo que su desconexión o no instalación "no puede ser ilegal".

Además, la autorización de la desconexión de este tren se hizo un año antes, en el mes de junio, y se autorizó que se circulara como antes en la línea, con ASFA, como en toda la red. Desde que se autorizó a desconectar hasta el accidente pasaron unos cuantos miles de trenes, ha recordado.

En la misma línea se ha manifestado Lanchares, al señalar que ASFA es un sistema permitido y autorizado y, para mitigar un posible error humano, la normativa establecía que cada maquinista tenía que recibir una formación específica sobre la circulación sobre esta línea concreta.

La competencia de Renfe en el caso de esta línea era dar formación de los maquinistas -un curso de 32 horas (4 jornadas de 8 horas)- y advertirles del riesgo que supone usar el móvil, por lo que las conversaciones deben limitarse a lo estrictamente necesario.

Cortabitarte ha subrayado que, en el caso del Alvia, el maquinista iba hablando 100 segundos por teléfono antes de que se produjera el accidente, en los cuales "cualquier impacto sonoro y visual lo obvió a lo largo del recorrido".

"A pesar de todo ello, se me ha señalado como responsable, cuando mi responsabilidad en esta obra de doce años se circunscribe a la primera semana de diciembre y 3 o 4 reuniones previas que se nos cita como departamento de seguridad", ha lamentado.

Mientras ERTMS es un sistema de control continuo, ASFA es un sistema puntual y la responsabilidad recae en el maquinista.

En su opinión, el maquinista "estaba atendiendo cosas que no tenía que atender" y, al contestar a una llamada del revisor, no hizo caso a las indicaciones sonoras y visuales que advertían de que tenía reducir la velocidad.

Para el exdirectivo de Adif, tanto el maquinista como el revisor hicieron uso del teléfono "de forma totalmente indebida".