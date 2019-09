Eva Hache mostrará "lo más auténtico" de los pueblos en "La paisana" (TVE)

La humorista Eva Hache visitará ocho pueblos de España, durante dos días cada uno, en "La paisana" (TVE) para que los lugareños le muestren "lo más auténtico" de sus pueblos, de los que se despedirá con un monólogo hecho a medida de cada localidad.

El Festival de Televisión de Vitoria, FesTVal, ha acogido este martes la presentación de este programa que en su primera temporada fue presentado por el cómico y actor Pablo Chiapella (entonces se llamó "El paisano") y que logró una media de 1,6 millones de espectadores y un 11,9 % de audiencia, lo que le permitió ser líder de su franja en el 70 % de sus emisiones.

"La paisana" volverá a la parrilla de La 1 este viernes por la noche (22.10 horas) con una primera parada en Artajona (Navarra) para recalar después en Calaceite (Teruel), Chulilla (Valencia), Añora (Córdoba), Elciego (Álava), Alfoz de Lloredo (Cantabria), Oña (Burgos) y Rascafría (Madrid).

"Estoy muy contenta con el resultado. Ver a todas las personas con las que he estado me emociona mucho. Cuando el equipo llega al pueblo eres un elemento extraño, pero la gente luego es súper generosa", ha dicho Eva Hache, que asegura que volverá a visitar los ocho pueblos en los que ha estado.

Sus lugareños "nos regalaron momentos increíbles, la gente logró perder el pudor" y contar "cosas muy íntimas y divertidas, fue un verdadero regalo", ha dicho la presentadora, a la que hace ocho años ya ofrecieron dirigir el programa, aunque lo rechazó porque tenía un hijo muy pequeño.

Ha considerado que "La paisana" no es solo un programa de humor, sino también de amor, y que además "no se puede guionizar": "Llevo un folio en blanco y lo que me da la gente es lo más auténtico. La frescura de 'La Paisana' es lo más valioso de este formato", ha recalcado la presentadora.

El director de programas de RTVE, Fernando López Puig, ha valorado la renovación que supone la incorporación de Eva Hache a un programa que busca "perfiles rurales que den juego" y ha considerado que TVE "tiene que reivindicar" la España rural y "sacar a la luz esos personajes que son increíbles".

La directora de "La Paisana", una adaptación del programa danés "Comedy on the edge", Toñi Prieto, ha avanzado por su parte que Eva Hache "ha sido capaz de sacar el momento más tierno y emotivo" de los moradores de estos pueblos pequeños, con los que además "ha empatizado muchísimo".

Ha anunciado además que las entregas de "El paisano" protagonizadas por el humorista Edu Soto se emitirán a continuación de esta segunda temporada y ha explicado que la decisión de emitir primero los presentados por Eva Hache obedece a que buscaban "un revulsivo" que mejorara aún más los datos de audiencia.