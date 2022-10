¿Estamos cada vez más cerca de un gasoducto entre Francia y España? Un experto nos responde: 'Es un dominó'

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá la semana que viene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro portugués, Antonio Costa para tratar el asunto del Midcat.

Ese proyecto de un futuro gasoducto que conectaría a través de los pirineos, la península con Francia. Una propuesta muy ambiciosa para los beneficios de nuestro país y, en general, del continente, que consiste, según Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, en "utilizar la planta de regasificación del puerto de Barcelona y, desde ahí, llevar ese gas al sur de Francia. No significa que vaya a llegar hasta Alemania, pero el gas que se utiliza y se quema en el sur de Francia, tendría procedencia española, de forma que el gas que se quema en el sur de Francia pudiera ser quemado en el norte, y el que se quema en el norte, pudiera pasar a Alemania...Es una especia de dominó" contaba.

Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas y meses en los que se le ha preguntado al mandatario francés por el Midcat, su postura se ha mantenido firme y sin cambios. La respuesta siempre ha mostrado un rechazo hacia el proyecto, porque bajo su punto de vista, deben priorizarse otras interconexiones eléctricas y no es necesario un nuevo canal para la exportación de gas fuera de la península.

¿Cuál es la postura de Francia?

No es necesario mientras que no suba gas de forma masiva hacia Francia y sea su país quien, según Macron, exporte gas a la península y no al revés. Tampoco olvida el hecho de que las conexiones existentes solo se estén usando al 50 o 60% de su capacidad. Y claro, de esta manera no se le saca el máximo partido a los recursos. Rafael Riquelme nos ha aclarado en COPE el pensamiento de Macron.

"Lo que pasa es que Francia también tiene dos plantas de regasificación que quiere poner en valor, y puede plantear que 'si ustedes quieren suministrar el norte de Europa a base de metanero, que utilicen las plantas francesas'" señalaba.

Pero lo cierto es que, tras los múltiples rechazos al proyecto, Macron ha accedido definitivamente a tener un encuentro con ambos líderes ibéricos con la intención de llegar a una “solución pragmática”. Tanto Portugal como España apuestan por sacar adelante la iniciativa de conexión y tienen también Antonio el apoyo del canciller alemán Olaf Scholz. Y es que, con la actual crisis energética y ante los continuos sabotajes y ataques a este tipo de infraestructuras, la posible llegada de una nueva vía energética es algo que ven con buenos ojos desde Bruselas.

Macron ha avisado de que, en el hipotético caso de que accediese a finalizar el gasoducto, la obra llevaría un margen de 5 a 8 años y que, disponiendo actualmente de muchas conexiones que permiten exportar gas a Alemania, a España, e importar electricidad, es algo innecesario.

Desde Moncloa se observa cierto optimismo de cara a la reunión y a un posible acuerdo para continuar con la construcción de la infraestructura. El propio Sánchez asegura haber hablado personalmente con Macron en la pasada cumbre de Praga y está convencido de que llegarán a un punto en común para los intereses de ambos países. La cita oficial todavía no tiene fecha fijada, aunque desde el Ejecutivo aseguran que tendrá lugar antes del Consejo Europeo de Bruselas, previsto para los días 20 y 21 de este mes de octubre... justo donde se abordarán las vías para hacer frente a los altos costes de la energía.