Estafados y engañados: las trece mejores frases de los afectados por Bankia

Tras seis meses de juicio, pequeños inversores que acudieron a la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011, han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, donde han explicado cómo acudieron a la oferta pública de suscripción (ops) confiados en las recomendaciones de empleados de la entidad y en la solvencia de Caja Madrid.

La decena larga de accionistas que han desfilado este miércoles ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal han relatado cómo invirtieron sus ahorros "de toda la vida" en acciones de una entidad de la que muchos de ellos eran clientes desde los años 60 y 70 del siglo pasado.

Entre los argumentos expuestos por los afectados destacan los siguientes:

-"Nos sentimos engañados por Bankia, estafados, nos dijeron una cosa que luego no fue".

-"Vi a Rato en la tele diciendo que nos sentiríamos un poco banqueros, en la tele, lo vi más de una vez, decidí yo más que mi familia, porque no me parecía mal".

-"Te hacían sentir un poco 'vip', que era un poco preferente y que me informaban antes de que se acabara, que era una cosa bastante segura".

-"Te sientes estafado y engañado, porque el banco con el que trabajas no sepa lo que hay dentro, te están vendiendo una cosa que resulta que es falsa, si ha quebrado y necesita millones y millones".

-"Yo llevaba en la entidad desde 1965, siempre la misma directora, se basa en la confianza, tienes confianza en lo que te están ofreciendo, Caja Madrid era una entidad que todos suponían solvente, desde los tiempos en los que la gente empeñaba cosas para poder comer".

-"Me decían que era la mejor entidad de este país, no sé si me entregaron un folleto pero sí le digo que no lo leía, y tampoco lo hubiera entendido porque no tengo estudios".

-"Al director de mi oficina lo cambiaron para que no lo lincharan, pero luego te los encontrabas por los municipios".

-"Sigo siendo cliente de Bankia, porque creo que es la menos mala de las entidades financieras, yo lo que pensé es que no me iba a hacer rico, pero bueno, una inversión a medio y largo plazo sería rentable".

-"Uno no va por la vida con el casco puesto por si te cae una viga".

-"El formulario de consentimiento estaba relleno, la firma es mía pero estaba ya relleno, con el director del banco diciéndome que era un trámite normal y que no había nada mas allá, me fueron diciendo lo que decía el test".

-"No puedo culpar a los empleados porque muchos de ellos compraron también".

- "Nunca me hablaron de riesgos, nunca antes de la salida a Bolsa recibí documentación de Bankia de ningún tipo, compramos porque teníamos una pequeña economía en casa y creímos que podía ser positivo".

-"Apenas me explicaron nada, imprimieron bastantes hojas, apenas me explicaron lo que firmaba, te explican lo que es pero los problemas no, ni riesgos ni precios ni nada".