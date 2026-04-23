"Los españoles guardan menos dinero en cuentas corrientes y más en cuentas remuneradas o en inversiones; recuperamos el nivel de renta prepandemia y la media es de 36.100 euros anuales"

Los hogares españoles están cambiando la forma en la que gestionan su dinero, apostando cada vez más por opciones que ofrecen rentabilidad frente al ahorro tradicional. Esta nueva tendencia llega en un contexto de recuperación de los niveles de renta tras la pandemia.

Según explica la experta en economía de COPE, Victoria Ballesteros, estamos modificando sus hábitos financieros. Se observa una clara tendencia: "Los españoles cada vez guardamos menos dinero en cuentas corrientes y más en cuentas remuneradas o en inversiones".

Este cambio de estrategia coincide con la recuperación de los niveles de renta prepandemia, situándose la mediana en 36.100 euros brutos anuales, lo que significa que la mitad de la población gana más que esa cifra y la otra mitad, menos.

Esta evolución positiva de la renta viene respaldada por la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, que además refleja una mejora de ingresos en los hogares con menos renta. Sin embargo, la recuperación no es uniforme en todos los indicadores económicos, ya que la riqueza no ha crecido al mismo ritmo.

Laura Crespo, economista del Banco de España, matiza que, si bien la renta ha mejorado, la situación patrimonial es más compleja. "Todavía en 2024, el valor de la riqueza neta mediana no había alcanzado los valores observados antes de la crisis financiera", explica la economista.

Alamy Stock Photo Los clientes retiran dinero de un cajero automático

La vivienda, clave de la riqueza y el endeudamiento

El principal factor que determina la riqueza de las familias españolas sigue siendo la vivienda en propiedad. Los datos de la encuesta muestran que los mayores de 65 años concentran la mayor parte de esta riqueza. Para otros segmentos de la población, en cambio, "el acceso a la vivienda sigue siendo el gran problema estructural" en lo que a deuda se refiere.

En cuanto al endeudamiento, los hogares con miembros de entre 40 y 50 años son los que acumulan la mayor parte de las hipotecas.

Curiosamente, este tipo de deuda disminuye entre los hogares con menor patrimonio, aunque estos, por otro lado, tienen el doble de créditos personales, lo que refleja una presión financiera de distinta naturaleza.

Cuentas compartidas con hijos: oportunidad y riesgo

En este contexto de gestión de las finanzas familiares, una práctica común es compartir una cuenta bancaria con un hijo, pero puede acarrear serios problemas con la Agencia Tributaria. La notaria Cristina Clemente advierte que, aunque en principio no es sancionable, Hacienda puede multar si detecta una donación encubierta. Clemente aclara que "no hay nada nuevo bajo el sol, siempre ha sido así", pero subraya que "ahora han aumentado los controles para su detección".

El problema surge, según la notaria, cuando el dinero, aportado exclusivamente por los padres, se destina a "satisfacer necesidades exclusivas de ese hijo". Es en ese momento cuando la operación se considera una donación encubierta, que es "lo que persigue Hacienda con esa acción".

El Tribunal Supremo, no obstante, entiende que la mera cotitularidad de una cuenta no supone por sí sola la creación de una comunidad de bienes ni una donación.

Imagen generada por IA Hablar de dinero fortalece la pareja

Esta cuenta es una oportunidad única para educar y motivar a tus hijos, y que tus hijos tengan una relación sana con el dinero"

Por su parte el experto financiero Sergi Torrens desaconseja usar estas cuentas para acumular grandes sumas destinadas a objetivos a largo plazo como "estudios, coche o entrada de una vivienda".

El motivo principal es que, al cumplir el hijo los 18 años, "el progenitor desaparece de la cuenta, pierde toda la visibilidad y control". Para esas metas de mayor envergadura, sugiere emplear una cuenta a nombre de los padres.

En el plano fiscal, hay dos factores clave a tener en cuenta. Sergi Torrens explica que, mientras los beneficios anuales no superen los 1.600 euros, basta con que los padres los incorporen en su declaración del IRPF. Sin embargo, si se sobrepasa esa cifra, es el menor quien tiene la obligación de declarar ante la Agencia Tributaria.