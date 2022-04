España, uno de los países que más aumentó su ayuda al desarrollo en 2021

España fue uno de los países de la OCDE que más aumentó en 2021 su ayuda pública al desarrollo, aunque con un 0,25 % del producto nacional bruto (PNB) sigue netamente por debajo de la media y, sobre todo, muy lejos del objetivo internacional del 0,7 %.

El conjunto de los 29 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) incrementaron en un 4,4 % sus aportaciones para países pobres hasta una cifra récord de 179.000 millones de dólares (164.702 millones de euros al cambio actual), mientras que el alza de España fue del 12,5 % hasta 3.540 millones de dólares (3.174 millones de euros)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explicó este martes que hubo otros seis países en los que el crecimiento en términos relativos fue superior al de España.

Fueron Italia (34,5 % a 6.020 millones de dólares, 5.539 millones de euros), Corea del Sur (20,7 % a 2.860 millones, 2.631 millones de euros), Eslovenia (19 % a 110 millones, 101,2 millones de euros), Irlanda (14,8 % a 1.170 millones, 1.076 millones de euros) y Estados Unidos (14,4 % a 42.310 millones, 38.931 millones de euros).

La subida de la ayuda al desarrollo del CAD se explica en gran medida por las donaciones de vacunas para la covid, que representó 6.300 millones de dólares (5.796 millones de euros), lo que incluye tanto las dosis sobrantes en los países ricos (357 millones) como las compradas específicamente para los pobres, que representaron 3.500 millones de dólares (3.220 millones de euros).

La ayuda para combatir la covid supuso en total 18.700 millones (17.207 millones de euros) de dólares (habían sido 16.600 millones en 2020, unos 15.275 millones de euros), un 10,5 % de la inversión pública en desarrollo.

La OCDE hizo hincapié en que si se excluyera el paquete de las vacunas (no el de toda la ayuda contra la pandemia), la progresión de la ayuda pública al desarrollo en términos reales se limitó al 0,6 %.

PARTIDAS PARA LA COVID

En el caso de España, la partida para la covid ascendió a 456 millones (419,6 millones de euros) de dólares (habían sido 153 millones en 2020, 140,7 millones de euros), de los cuales 268 millones para vacunas (246,6 millones de euros).

Estados Unidos fue el mayor donante de ayuda pública en 2021 en términos absolutos con 42.310 millones de dólares (38.993 millones de euros) y a continuación estaban Alemania (32.230 millones de dólares, 29.722 millones de euros), Japón (17.620 millones, 16.215 millones de euros), Reino Unido (15.810 millones, 14.549 millones de euros), Francia (15.450 millones, 14.218 millones de euros) y Canadá (6.270 millones, 5.769,9 millones de euros).

Pero si se relaciona esa ayuda al desarrollo con la riqueza nacional, los países más generosos y que superaron el objetivo internacional del 0,7 % del PNB fueron Luxemburgo (0,99 %), Noruega (0,93 %), Suecia (0,92 %) y Alemania (0,72 %).

Netamente por debajo quedaron grandes potencias como Francia (0,52 %), Reino Unido (0,50 %) y Japón (0,34 %), por no hablar de Estados Unidos (0,18 %). La media en los 29 miembros del CAD fue el 0,33 % del PNB.

El principal reto ahora es que la invasión rusa de Ucrania y la asistencia a ese país -que no se contabiliza en la ayuda al desarrollo por no ser pobre- no reduzca las donaciones de la CAD.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, advirtió de que la guerra "tendrá consecuencias negativas" en términos de pobreza y de problemas de acceso a los alimentos en regiones en desarrollo, en particular en el norte de África y en el resto de ese continente.

Por eso, Cormann hizo un llamamiento para que la comunidad internacional siga movilizada para "aumentar la ayuda pública al desarrollo en lugar de disminuirla" porque "constituye una fuente de financiación anticíclica fundamental".

La presidenta del CAD, Susanna Morehead, añadió que si no se interviene antes de que la crisis cause daños "los costos serán más elevados".