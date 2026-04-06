España bate récord con 21.882.147 empleados en el mes de marzo gracias a la hostelería en Semana Santa
La Seguridad Social registra un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más
Madrid - Publicado el
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La Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.
Según los datos proporcionados por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, en términos desestacionalizados se han superado por primera vez los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.
El número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, concretamente en los 2.419.712, tras disminuir en 22.934 personas durante marzo.
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