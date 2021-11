España, Alemania, Bélgica, Portugal e Italia piden ley ambiciosa para riders

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los ministros de Alemania, Bélgica, Portugal e Italia, han reclamado a la Comisión Europea (CE) que la próxima directiva europea sobre trabajadores de plataformas digitales, los denominados "riders", sea lo más ambiciosa posible.

En una carta abierta publicada hoy en varios medios europeos, los ministros han pedido a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, que la directiva que prevé presentar el próximo 8 de diciembre mejore las condiciones laborales en las empresas de este sector.

En la publicada en España por el diario El País, la vicepresidenta segunda y la presidenta del grupo socialista europeo, Iratxe García, destacan que los trabajadores de plataforma digitales "a menudo ni siquiera perciben el salario mínimo, no están cubiertos por convenios colectivos, no disfrutan de vacaciones pagadas, están expuestos a riesgos para la salud y la seguridad, no tienen derecho a una baja por enfermedad retribuida ni a ninguna protección de la seguridad social".

Según la misiva, "estas empresas atraen a grupos vulnerables que se ven obligados a aceptar una baja remuneración ya que, de lo contrario, otra persona aceptará su trabajo".

"Las plataformas de trabajo digitales solo serán sostenibles si ofrecen empleos de calidad y respetan los derechos laborales. Muy pocas plataformas operan únicamente con verdaderos trabajadores por cuenta propia", añade el texto, que subraya que "la entrega de alimentos, los servicios de taxi y el trabajo doméstico son solo la punta del iceberg".

De acuerdo con la carta, "también se observa la denominada plataformización en otros sectores en los que están ganando terreno prácticas como la fragmentación de los puestos de trabajo y la flexibilización extrema. Esta es otra razón más que señala la necesidad de una legislación europea".

El Ejecutivo comunitario prevé presentar el próximo 8 de diciembre su directiva sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores de empresas de plataformas digitales.

En octubre pasado, sindicatos europeos y organizaciones de repartidores y conductores se reunieron en Bruselas para exigir una solución a escala europea a la situación del "autoempleo forzado de los trabajadores por parte de empresas de plataformas", como Uber y Deliveroo.

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por su siglas en inglés) pidió un trato más justo para los trabajadores de esas plataformas, según dijeron en un comunicado, en el que también indicaron que ese tipo de empresas obtienen "grandes beneficios eludiendo derechos normales como las vacaciones pagadas y la baja por enfermedad".

Asimismo señalaron a la CE que se necesita "una directiva fuerte a nivel europeo que asegure un acuerdo del estatus de los trabajadores para acabar con el falso autoempleo que vemos por toda Europa en los trabajos de plataformas", recalcó entonces el secretario confederal de la ETUC, Ludovic Voet.

También pidió Voet una directiva que obligue a las plataformas a respetar las normas porque "son empresas multinacionales que tratan de seguir activas en todos los países europeos y eluden sus responsabilidades".