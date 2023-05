Escrivá señala el interés del sector financiero en cuestionar las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que las mayores críticas a la reforma del sistema de pensiones provienen de instituciones y fundaciones vinculadas al sector financiero y asegurador que comercializan productos de ahorro para la jubilación.

En una intervención grabada para el VI Encuentro de Economía Senior, Escrivá ha explicado que desde los años noventa se está anticipando el colapso del sistema público de pensiones, lo que ha generado desconfianza e incertidumbre en la sociedad respecto al futuro de las pensiones públicas.

"Me ha costado pronunciarme sobre esta desconfianza, pero visto el grado de desinformación, sobre todo a raíz de la nueva norma, no me queda más remedio que explicar la causa de esa desinformación", ha dicho.

"En el mundo financiero el valor de las empresas depende de los depósitos y las primas (...) y si existe incertidumbre sobre el medio y el largo plazo de las pensiones la propensión es a ahorrar más en productos financieros porque creo que no voy a tener pensión", ha añadido.

Escrivá ha reconocido que el sistema de pensiones estará sometido "a cierta tensión" hasta 2050 por la jubilación de toda la generación de los llamados "baby boomers" (nacidos en los años 60) y que por ello se han reforzado los ingresos del sistema con la reciente reforma.

"Quienes se jubilen más allá de 2050 son los que tienen que estar más tranquilos", ha dicho el ministro, que ha explicado que esa generación de jubilados ya estará sostenida por una generación de trabajadores de tamaño muy parecido, mientras que los "baby boomers" son más numerosos que los trabajadores con cuyas cotizaciones se pagarán sus pensiones.