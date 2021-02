Escrivá dice a los hosteleros que el Gobierno ya da ayudas directas y recuerda que no ha habido ERE "masivos"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido este miércoles en que el Gobierno ya proporciona ayudas directas al sector de la hostelería al exonerar de cotizaciones sociales a las empresas por los trabajadores, tanto activos como inactivos, que incorporan a un expediente de regulación de empleo (ERTE) con motivo de las restricciones administrativas de las comunidades autónomas.

"Es una ayuda directa clarísima", ha resaltado Escrivá, quien, no obstante, ha subrayado que hay que tener "empatía" con el sector y que se está trabajando desde el Gobierno en medidas adicionales para ayudar a la hostelería.

Sobre la previsión de los hosteleros de que 100.000 negocios cerrarán a causa del Covid y de las restricciones para frenar los contagios, Escrivá ha recordado que no se han cumplido los pronósticos que se hicieron en mayo de que los 3,6 millones de trabajadores que en ese momento estaban en ERTE iban a pasar a un ERE pasados seis meses.

"En octubre, noviembre y diciembre tendríamos que haber tenido ERE masivos y no ha habido prácticamente ERE y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en todos eses meses. Luego tomemos perspectiva. Es verdad que ahora se ve con mucho dramatismo, pero miremos en horizontes largos", ha apuntado el ministro, que ha añadido que todo esto no quiere decir que no vayan a cerrar "algunos" restaurantes.

PERIODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES

Por otro lado, Escrivá ha reiterado que es "perfectamente posible" ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, excluyendo los peores años de cotización, aunque ha insistido en que es un tema que se analizará más adelante con los agentes sociales.

En todo caso, ha lamentado que el debate de las pensiones "se haya llevado a un sitio que no es" y ha subrayado que lo fundamental es que, con la reforma en la que se está trabajando, se va a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

"Estamos cerrando ya con los agentes sociales la fórmula concreta, pero es razonable además que se tenga una pensión complementaria absolutamente voluntaria", ha apuntado el ministro al ser preguntado por los planes de pensiones.