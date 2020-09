Escrivá afirma que se han tramitado un tercio de las peticiones para el IMV

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que a día de hoy ya se han tramitado 330.000 peticiones para recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, y a pesar de que solo 85.000 personas de las 900.000 solicitantes han recibido la prestación, Escrivá ha vuelto a pedir "un poco de paciencia" ante el "extraordinario volumen de peticiones que se están tramitando".

Según el ministro, una de las causas de la lentitud en las tramitaciones se debe a defectos de forma en las solicitudes, ya que a un 40 % de los expedientes ya tramitados (100.000) se les ha reclamado más información.

Ante las críticas de los demandantes sobre la dificultad del proceso, Escrivá ha anunciado que se va a simplificar y que antes de que acabe septiembre el IMV habrá llegado a 150.000 hogares. "Estamos aprendiendo y estamos mejorando", ha dicho durante la entrevista el ministro.

Uno de los requisitos actuales, estar en búsqueda activa de empleo en el SEPE, pasará a ser una obligación a posteriori de los demandantes que tendrán que cumplir para seguir recibiendo la ayuda.

A pesar de que entiende las quejas de mucha gente, asegura que quieren que la prestación no llegue "a quien no debe llegar", por lo que es necesario encontrar "un equilibrio entre que llegue a los más vulnerables y no a los que la han exigido y no cumplen los requisitos".

En este sentido, según Escrivá se han recibido 60.000 peticiones duplicadas, e incluso ha habido una persona que ha realizado la solicitud "300 veces".

El ministro también ha querido volver a insistir en que la prestación será retroactiva, y cualquier ciudadano que tenga derecho a ésta y la solicite antes de que finalice el año, cobrará todas sus nóminas atrasadas desde junio.

Ante las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la necesidad de agilizar los trámites, Escrivá ha declarado que "a veces uno quiere correr pero cuando va muy deprisa tropieza", y que si hubieran corrido "estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias".