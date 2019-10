Errejón, UGT y CCOO avisan que solo subiendo salarios se afronta nueva crisis

El líder de Más País, Íñigo Errejón, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Unai Sordo, han coincidido en que sólo subiendo los salarios para estimular la demanda interna se puede afrontar la actual desaceleración económica.

Los dirigentes sindicales se han reunido este jueves con Errejón y han constatado que las tres partes tienen un "alto nivel de coincidencia" en propuestas programáticas como la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 para que la pensión se revalorice con el IPC o la reforma laboral del PP para conseguir empleos de mayor calidad y con mejores sueldos.

"El mejor motor de la economía española es el consumo de las familias y para que el consumo de las familias pueda crecer es necesaria una recuperación salarial", ha dicho Errejón al tiempo que Sordo ha avisado de que en pocas semanas habrá una "ofensiva ideológica" contra la próxima subida del salario mínimo y de los sueldos por encima de la inflación, que "vamos a contrarrestar".

"Es importante dar esta batalla", ha dicho tras considerar que en España la evolución de la economía es mejor que en otros países del entorno porque los salarios han crecido en los últimos tres trimestres y están permitiendo recuperar una parte del poder adquisitivo.

Álvarez, ha añadido que la desaceleración de la economía y del crecimiento del empleo "no tiene nada que ver con la crisis de 2008" y que por lo tanto "en ningún caso" sirven las recetas económicas de entonces.

"Es esencial pensar en que el consumo interno es el que ha de suplir la ralentización", ha afirmado el dirigente de UGT mientras el de CCOO ha dicho que "sabemos la que va a venir y España no necesita volver a cavar el foso de la devaluación interna, con caídas de salarios".

Álvarez, Sordo y Errejón han coincidido en que se necesita una fuerte inversión del sector público que apoye el alto valor añadido así como una reforma fiscal para que contribuyan más las rentas más altas.

"De la crisis hay que salir recuperando los niveles salariales de antes de las reformas de la precariedad hechas para reducir salarios", ha incidido Errejón que volverá a reunirse con los sindicatos después del 10 de noviembre para seguir avanzando en propuestas laborales, de transición energética o de pensiones.

En materia de pensiones, Más País considera que hay que destopar las cotizaciones máximas y "durante un tiempo de transición" financiar algunas pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Errejón se ha sumado al llamamiento que han hecho los sindicatos para ir a votar porque "el bloqueo político afecta en primer lugar a los trabajadores" y ha criticado las "campañas sucias de intoxicación y de fake new, que no sabemos si están cercanas a la calle Génova o no pero que intentan que la gente no vaya a votar".

"Es fundamental que todo el mundo vaya a votar para que la mayoría progresista se repita y se amplíe y dé lugar a un gobierno progresista que se ponga a trabajar por los trabajadores", ha dicho.