ERC valora buena sintonía con Podemos pero reitera que con presos no hay PGE

ERC ha valorado hoy la predisposición del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en su reunión con el líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras, pero ha advertido de que no "irán a ninguna reunión" presupuestaria si el Gobierno no insta a la Fiscalía a actuar para retirar las acusaciones de rebelión.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz de ERC parlamentario, Joan Tardá, ha sido tajante al afirmar que no negociarán los Presupuestos de 2019 si no hay movimientos del Ejecutivo, al tiempo que el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, también ha reiterado que "no se dan las condiciones de confianza política entre el PDeCAT y el PSOE que puedan justificar una negociación seria de los Presupuestos".

En este sentido, Campuzano ha señalado que el Ejecutivo no les ha llamado para concertar ninguna reunión y ha afirmado que "si el Gobierno nos cita explicaremos la posición política".

Tardá también ha reiterado que "no tiene sentido que nos inviten porque ellos saben que nosotros no participaremos en ninguna negociación si no hacen un movimiento", en relación a los presos independentistas.

Ha afirmado que Pablo Iglesias no es con quien deben negociar los Presupuestos pese a que ERC y Podemos tienen una relación "muy fluida" y hablan diariamente y ha recordado que el 95 % de las iniciativas parlamentarias de ambas formaciones son votadas por los dos partidos.

Tarda se ha referido a la reunión entre Iglesias y el líder encarcelado de ERC, Oriol Junqueras y ha dicho que "hay buena sintonía pero ellos también saben cuál es nuestra posición. Era importante que Iglesias lo escuchara por boca de Junqueras. Agradecemos mucho su visita, su solidaridad, su predisposición, pero no hay condiciones para que se dé una negociación con los Presupuestos", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de En Comú Podem Lucía Martín ha señalado que Podemos sigue "trabajando" para continuar con los contactos a diferentes niveles con el fin de sumar a los partidos independentistas a una cuentas públicas que son buenas para todo el país y también para los catalanes.