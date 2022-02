ERC tacha de estafa la reforma laboral y acusa al Gobierno de presionar

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al Gobierno de intentar "estafar" con la reforma laboral y le ha afeado no haber hecho un proceso de negociación, sino solo "de presión".

"ERC no funciona bajo amenaza, esto no ha sido un proceso de negociación, sino de presión, de negación y aquí la posición inexplicable no es la nuestra, porque a nosotros nos han votado para hacer exactamente lo que estamos haciendo", ha defendido Rufián en un dura intervención.

"El diálogo social está muy bien pero las leyes se hacen en el Congreso", ha afeado Rufián, para quien esta situación de traer al Congreso una norma sin la opción de poder introducir cambios sienta un "peligrosísimo precedente".

El portavoz de ERC ha argumentado, dirigiéndose a los trabajadores, que con esta reforma el despido va a seguir costando lo mismo que con la del PP porque el Gobierno "no ha querido recuperar una indemnización justa frente a despidos injustos".

Podían haberlo hecho, ha añadido, porque "tienen la mayoría de izquierdas" para ello.

"Es un retoque", ha criticado Rufián, que ha dicho que si le vendes a alguien una moto y luego es una bici "le estás mintiendo y, sobre todo, le estás intentando estafar".

Esta, ha concluido, es la reforma que el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera habría firmado de ser vicepresidente del Gobierno.

"Es tan duro como eso", ha afirmado.

Desde la CUP, el diputado Albert Pahissa también ha criticado que "quien ha faltado a los compromisos con la clase trabajadora son PSOE y Podemos" y ha rechazado que el diálogo social deba ser la única condición para el apoyo.