ERC reclama prohibir el corte de cualquier línea telefónica en el estado de alarma y recuperar las bloqueadas

Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado en el Congreso prohibir el bloqueo o suspensión de cualquier línea telefónica durante el estado de alarma decretado ante la emergencia del Covid-19, así como obligar a las operadoras a reactivar todas aquellas líneas bloqueadas o suspendidas desde su entrada en vigor.

De esta forma, los republicanos catalanes recogen el llamamiento de la organización de consumidores Facua, que pide reactivar toda línea móvil prepago y no dar de baja ninguna, aunque no se haya realizado una recarga de saldo, teniendo en cuenta la posible pérdida de ingresos por la situación de confinamiento, pero también la posibilidad de que no se haya podido salir de casa para realizar la recarga.

Así lo señala su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, en la que argumenta que esta vía de comunicación "puede ser literalmente vital", tanto para ponerse en contacto con servicios sanitarios, como para hacerlo con familiares y amigos "para cuidar su salud mental y emocional o de las personas queridas".

Por ello, resalta que en estas circunstancias es "cruel" dejar incomunicada a una persona o familia. "Más si tenemos presente que se están intensificando las comunicaciones telefónicas estos días y que posiblemente estas compañías telefónicas estén incrementando su facturación", apostilla Rufián.