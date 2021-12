ERC rechaza en el Congreso el decreto ómnibus de los derechos de autor: "Alguna cosa no han entendido del consenso"

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha anunciado el rechazo de su formación a la transposición ómnibus de varias directivas europeas --entre las que se incluye la relativa a los derechos de autor-- porque "no han sido consensuadas, no ha habido diálogo previo y el Real Decreto Ley no se trata de un instrumento suficiente y adecuado". "Alguna cosa no han entendido del consenso", ha añadido la política catalana. El texto, que se ha debatido este jueves, en el pleno del Congreso, será votado esta tarde.

Durante su intervención, Vallugera ha reconocido que, al tratarse de una batería de ocho trasposiciones, cuando una de las directivas sea "inaceptable", habrá "un voto en consecuencia". "Lo que nos interesa que aprendan de esta sesión es eso", ha criticado, siendo la única formación que en la fijación de postura ha mostrado su rechazo abierto a esta serie de medidas.

Se da la circunstancia de que esta negativa se produce un día después de que ERC haya anunciado que no está satisfecha con el hecho de que el Gobierno finalmente no incluya en el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone otra directiva europea, la exigencia de un porcentaje del 6 por ciento del catálogo en catalán a las plataformas audiovisuales internacionales como Netflix.

"Si este es un Gobierno que realmente se plantea una función ejecutiva a través del consenso y un legislativo a través del diálogo, alguna cosa no han entendido o del consenso o del diálogo. Porque la adecuación de directivas europeas debe de ser eso, no una ocasión utilizada para recentralizar y cambiar las competencias y su distribución", ha concluido.