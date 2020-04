ERC pide suspender la cuota de autónomos desde el inicio del estado de alarma y mientras dure la crisis

El diputado del Grupo Parlamentario Republicano Gabriel Rufián ha presentado una proposición no de ley sobre la protección de autónomos a raíz del coronavirus para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que solicita la suspensión de la cuota de autónomos desde el inicio del estado de alarma y mientras dure la crisis económica.

En concreto, insta a que el Gobierno apruebe "de manera inmediata y con efecto retroactivo" al inicio del estado de alarma, la suspensión de la cuota de autónomos, con una duración que vaya más allá de la duración del mismo y que dure mientras siga habiendo impacto económico.

Para el Grupo Parlamentario Republicano, aunque el Gobierno ya ha anunciado una moratoria en el pago de las cotizaciones, es necesario "ir un paso más allá" y establecer una suspensión de esta cuota acorde con la disminución de ingresos sufrida por el colectivo con el objetivo de inyectar liquidez a las empresas y no romper la cadena de pagos, adoptando medidas que sean rápidas, libres de burocracia y efectivas".

También ha pedido incluir de manera "inmediata" el alquiler de los locales a la actividad de negocio en las medidas relativas al pago de alquileres recogida en el Real Decreto de alquiler, que se impulse una moratoria de un año sin intereses en la liquidación del IVA del segundo trimestre y que se asegure el acceso efectivo al crédito para pymes y autónomos.

Asimismo, cree que se debe impulsar una reforma integral del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una vez se recupere la actividad parlamentaria, para establecer el sistema de cotización por ingresos reales.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, Esquerra ha resaltado que la disminución "drástica" de los ingresos de los autónomos y pequeñas y medianas empresas por la crisis del coronavirus "no se traslada de manera directa en una reducción igualmente drástica de los gastos que estos trabajadores deben soportar".

Así, ha recordado que unos tres millones de trabajadores autónomos deben abonar mensualmente la cuota a la Seguridad Social y hacer frente a las liquidaciones impositivas, así como otros gastos tales como los alquileres de sus locales, el pago de suministros básicos o el retorno de créditos bancarios.

Por ello, cree que, ante esta situación, es necesaria una respuesta excepcional y que las administraciones públicas trabajen para garantizar que la cadena de pagos no se rompa y que haya así liquidez en la economía para que llegue al conjunto de las familias y estas puedan hacer frente a sus necesidades.

Esquerra cree que el campo de actuación del que disponen las diversas administraciones es "amplio" y va desde impulsar prestaciones económicas directas para los colectivos más afectados por la crisis hasta incidir en la disminución de los gastos que deben soportar estos colectivos.

Sobre la cuota de autónomos, ha puesto en relieve la "anomalía" que supone que los trabajadores por cuenta propia deban abonar esta cuota, independientemente de los ingresos que obtenidos. "Sea como fuere, la fórmula óptima para solucionar esta anomalía, que se ha propuesto en reiteradas ocasiones, pasa por que los autónomos paguen una cuota en función de sus ingresos reales", ha apostillado.

Así, cree que en un contexto como el actual, donde estos trabajadores no obtienen ningún ingreso, puesto que no se les permite desarrollar su actividad, "es lógico que no deban abonar íntegramente esta cuota a la Seguridad Social cuando no han obtenido ingreso alguno por causas y obligaciones externas sobrevenidas".