ERC y JxCAT enfrentan en el Congreso su postura sobre el Presupuesto

Los portavoces en el Congreso de ERC, Joan Margall, y JxCAT, Laura Borràs, han enfrentado este lunes sus posturas respecto al apoyo a las cuentas de 2021, que unos ven necesario para afrontar la pandemia y otros consideran una táctica política que no tiene en cuenta la "represión" en Cataluña.

Durante la primera jornada de debate de enmiendas parciales en el Pleno del Congreso de los Diputados, ambas formaciones han confirmado su postura respecto a las cuentas, apoyadas por los republicanos y rechazadas por JxCAT.

Borràs ha considerado que no se puede apoyar un Presupuesto si la negociación no tiene en cuenta los "presos políticos" y "cuando la amnistía y el derecho a la autodeterminación no figuran en el orden del día".

Ha argumentado que "quien defiende" que se debe "aparcar todo esto" para dar prioridad a la crisis sanitaria cae en una táctica política "cortoplacista". "No podemos darles el sí a cambio de nada ni tampoco a cambio de casi nada", ha resumido.

Asimismo, Borràs ha afeado que las inversiones previstas para Cataluña en el presupuesto son las más bajas de los últimos años y que normalmente su ejecución es muy baja, por lo que no se necesitan "más anuncios de lluvias de millones".

Frente a esta postura, Margall ha defendido el apoyo a las cuentas porque "el 2020 está siendo muy duro para muchos y 2021 se antoja aun mas difícil" y en estas circunstancias el Presupuesto "expansivo" es mejor que prorrogar de nuevo las "austericidas" cuentas de 2018, del PP.

"Los únicos presupuestos justos para Cataluña serían los de la república catalana independiente", ha admitido, al tiempo que ha rechazado la cantidad de recursos que se dedican a la Monarquía o el ejército.

En cambio, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno permite lograr la mayor inversión para Cataluña desde 1998, el fin del control de las cuentas de la Generalitat o la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital.