ERC exige prohibir cualquier despido, no solo los objetivos, con motivo del coronavirus o el estado de alarma

Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado en el Congreso la prohibición de cualquier despido o extinción de contrato realizado en fraude de ley, de forma acausal o con causa directa o indirectamente relacionada con la pandemia del virus Covid-19 o por la declaración del estado de alarma, así como un refuerzo de personal en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De esta forma, los independentistas catalanes llaman a ampliar las restricciones ya aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en esta crisis, en la que ya han dado luz verde a la prohibición del despido objetivo, lo que consideran un mero encarecimiento del mismo, al posibilitarse, si no a 20 días de indemnización, sí a 33 días por año trabajado.

En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, y recogida por Europa Press, los republicanos llaman a aumentar el control en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), las finalizaciones de contratos temporales y el fraude de los falsos autónomos, así como "desenmascarar contratos realizados en fraude de ley".

Asimismo, piden derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, aumentar la cuantía de la ayuda a los trabajadores con contratos temporales, garantizar que en el estado de alarma no se consuma la prestación de paro a trabajadores fijo discontinuos que no estén en un ERTE, al igual que a los de ETT, y vincular las ayudas previstas para los temporales al salario mínimo y no al Iprem.