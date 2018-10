ERC se desmarca y no cree que el Pacto de Toledo blinde las pensiones al IPC

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha desmarcado hoy de la recomendación segunda del Pacto de Toledo que vincula la revalorización de las pensiones al índice de precios de consumo (IPC) real, y afirma que no garantiza que la actualización sea revisable anualmente "pase lo que pase".

La Comisión del Pacto de Toledo se ha reunido hoy a puerta cerrada para ratificar el preacuerdo alcanzado en la recomendación segunda y que tiene el consenso mayoritario, salvo el de los republicanos, que no han descartado emitir un voto particular cuando se voten todas las recomendaciones en el Pleno del Congreso.

El diputado de ERC Jordi Salvador ha señalado a la prensa que la nueva recomendación es ambigua y puede ser un "blanqueo" del Pacto de Toledo y convertirse en "papel mojado", ya que no se acota la palabra "garantía".

Ha recordado que las recomendaciones no son vinculantes, y ha dicho que esto se suma a que el texto no obliga al Gobierno a volver al Parlamento "si rompe con el IPC".

La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha confiado en que ERC se sume a última hora en la votación plenaria, ya que "es extraño" que hoy se haya desmarcado cuando la recomendación es clara y concisa.

"Cuando vea materializado el IPC en los Presupuestos Generales se le acabaran esas dudas preventivas que tiene", ha dicho, al tiempo que la diputada de Unidos Podemos Aina Vidal ha señalado que es un error que ERC no se sume a un texto "absolutamente garantista" y que habla del IPC "con nombre y apellidos".

"Si algunos necesitan inventarse cosas que no están en la negociación para vender un cambio de rumbo de 180 grados es el teatro de la política. Yo creo que lo que están haciendo es teatro. Creo que la letra se entiende estupendamente", ha insistido.

La Comisión del Pacto de Toledo ha decidido, además, incluir tres nuevas recomendaciones al listado de 21, para dar garantía de que cualquier Gobierno debe someterse al Parlamento en una reforma de pensiones, para garantizar que los jóvenes recibirán una pensión y para introducir a la economía robotizada en el sistema.

Los portavoces tienen previsto trabajar de forma interna semanalmente y continuar con la recomendación 16, relativa a los sistemas complementarios, y volverán a debatir la recomendación 1, vinculada a la separación de fuentes de financiación y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, al final.

Perea ha señalado que hay que plantear medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social desde un punto de vista no sólo económico, sino también jurídico y social.

Los partidos políticos deben plantear propuestas para reorganizar los gastos y ver lo que debe ser financiado con las cotizaciones o con los presupuestos, al tiempo que discutirán por ejemplo sobre las prestaciones de maternidad y paternidad y su diferente vía de financiación.

Podemos ha insistido en que debe haber mayor participación de los Presupuestos cuando las cotizaciones no lleguen a cubrir las prestaciones básicas.

"Debe haber mas correlación directa con los Presupuestos y esta recomendación tiene que decir que deben existir nuevos impuestos o nuevas fórmulas de financiación", ha dicho Vidal, sin especificar si ese impuesto debe ser el de transacciones financieras u otro.

Salvador (ERC) ha valorado que el Pacto de Toledo analice los 23.000 millones de euros que salieron en 2017 y en 2018 de la caja de la Seguridad Social y que -en su opinión- han servido para pagar conceptos públicos de interés general.

PSOE y Podemos coinciden en que las pensiones de viudedad deben seguir siendo financiadas con cotizaciones y no salir del sistema, y en torno a un posible destope de las bases máximas, la formación morada pide que sea total y el Gobierno que sea progresivo.

Sobre la mesa del Pacto de Toledo también está el debate sobre si la cotización de los trabajadores debe conllevar toda la vida laboral o 25 años o más y mientras Podemos se niega a este período de cómputo, el PSOE advierte de que calcular la pensión con toda la vida laboral puede conllevar una rebaja de la pensión.

"A mi no me consta que la ministra se haya posicionado en ese sentido", ha dicho Perea, al tiempo que ha alertado de que no se pueden hacer recomendaciones "de trazo gordo", sino que habrá que ir ajustando una medida con otra.