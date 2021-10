Cs enmienda la reforma de pensiones para evitar que ganen poder adquisitivo

Ciudadanos (Cs) ha registrado enmiendas a la ley que reforma el sistema público de pensiones para evitar que ganen poder adquisitivo cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) sea negativo, y para que su revalorización se haga conforme a un indicador específico que refleje los patrones de consumo de los mayores.

En sus enmiendas establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborará un Índice de Precios de Consumo de Pensionistas con la misma metodología que el general, pero específicamente ajustado a los patrones de consumo de los mayores, "de manera que se garantice de forma más precisa y acertada el mantenimiento de su poder adquisitivo".

Dice Cs que en el IPC influyen bienes y servicios como "transporte, material escolar o servicios streaming", cuya subida no afecta a los pensionistas, "incrementando en la práctica la capacidad adquisitiva de los pensionistas por encima de lo necesario, añadiendo más estrés al sistema público de pensiones".

Asimismo, propone que el importe de las pensiones no podrá disminuir al comienzo del año, pero que si el indicador de precios fuera negativo, éste se compensará por completo con un ajuste en las revalorizaciones a lo largo de los siguientes cinco años.

Para el partido "carece de justificación económica, y menos aún justificación social, en un contexto de crecientes dificultades en la sostenibilidad del sistema de pensiones, la previsión de que si el IPC resultara negativo ahí ya no aplica la indexación".

"Basta que haya un año con IPC negativo para que en cualquier periodo dado las pensiones hayan crecido por encima del incremento del coste de la vida. Esto no sería mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo, sino aumentarlo en la práctica. Una opción perfectamente legítima, pero que no resulta aceptable si no se ha garantizado la sostenibilidad del sistema", añade la justificación de la enmienda.

En otra enmienda establece que para garantizar el necesario equilibrio intergeneracional "y evitar que el incremento de los gastos del sistema no sea a costa del futuro de las generaciones venideras", la revalorización no podrá ser superior al porcentaje equivalente a la tasa de variación interanual del salario medio de los trabajadores menores de 35 años en el periodo equivalente.

Además, reclama que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, la Seguridad Social habilite un trámite de consulta en su sede electrónica para informar a cada persona cuál es su pensión esperada en euros actuales, cuál sería la pensión si esta hubiera consistido en la capitalización de las cotizaciones realizadas y cómo variaría la pensión esperada de modificar las bases de cotización.

Añade que con periodicidad trienal la Seguridad Social enviará a cada cotizante una nota informativa donde constará la información mencionada, así como un resumen de la vida laboral y las bases de cotización. EFE

mmr/may